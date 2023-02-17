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国际观察：淡化处理“剧毒列车” 美国当局遭多方质疑

人民网记者 徐祥丽
2023年02月17日13:22 | 来源：人民网-国际频道
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火光冲天、黑烟翻滚、异味刺鼻……近日，美国俄亥俄州东巴勒斯坦城经历了一场“美国切尔诺贝利”之祸。2月3日，一列运载有毒化学物质的列车行使至当地时，其150节车厢中的38节脱离轨道并引发大火，另12节车厢遭烧毁。3天后，当地政府对列车中剩余有毒物质进行了“受控释放”。

事件引发大量包括氯乙烯、乙二醇丁醚、丙烯酸异辛酯和异丁烯在内的有毒化学品泄露。氯乙烯是一种致癌物质，对人的中枢神经系统、肝脏等系统都将产生影响。一战期间，氯乙烯燃烧产生的光气曾被广泛用作窒息剂。暴露在有毒的空气中，当地居民忧心忡忡。多名居民抱怨强烈的气味，出现头痛、恶心等症状，一些企业主和居民要求列车所属公司提供赔偿。

同时，危险物质泄漏后，直接流入雨水管道或被现场填埋，引发对环境破坏的担忧。据相关部门初步统计，东巴勒斯坦南部水道上发现了3500条死鱼。附近北利马的居民也说，农场母鸡在爆炸后不久突然死亡。

然而，无论是民众的担忧和诉求，还是自然环境的无声抗议，都没有得到应有的回应。“这是几十年来最致命的环境紧急情况之一，但却没有人谈论它。” 国际非营利组织气候枢机（Climate Cardinals）的创始人索菲亚·基安尼（Sophia Kianni）说。

面对批评质疑，美国当局极力淡化影响。美国地方官员坚持认为空气和饮用水目前都是安全的。美国国家环境保护局也同样表示，截至上周末，东巴勒斯坦城未发现空气中存在“任何程度的担忧”。面向东巴勒斯坦城居民的强制疏散令8日撤销，理由是样本监测显示当地空气和水体安全。2月13日，美国交通部长布蒂吉格出席全国县城联合会年会，对于受到民众普遍关注的列车脱轨事件，布蒂吉格只字未提，却对拜登政府主推的基础设施投资计划加以称赞。铁路工会的官员则称，他们早就警告过，由于铁路预算的削减妨害到安全措施，类似的事故可能发生。

在毒气泄露事件中，美国的新闻自由也受到怀疑。在俄亥俄州州长迈克·德瓦恩的新闻发布会现场，“新闻国家”(NewsNation)直播记者兰伯特被强行逮捕，原因是“非法入侵”。“我不认为这应该发生在美国任何地方，”兰伯特的同行维基拉说，“在危机当中，执法者居然如此蔑视媒体报道政府官员言行、政策的权利，这让我震惊。”

同一时间内，美国政府和媒体大肆炒作所谓“中国气球”等问题以转移视线。美媒对该事件“不闻不问”的态度，引发各界批判。议员马乔里·泰勒·格林（Marjorie Taylor Green）不止一次讽刺拜登政府，并表示针对“不明飞行物”的炒作都是对毒气泄漏事故的掩盖。俄罗斯《共青团真理报》指出，这一灾难性事件发生后的数天内，美国各媒体头版都在报道全美橄榄球比赛决赛的盛况。巴西网友奥斯瓦尔多（Osvaldo Júnior Yai）在社交媒体平台评论说，“没有在国际媒体上看到这事儿，美国只知道干涉其他国家的事情。这么严重的环境灾难没看见他们有报道。”有韩国网友留言称，美媒只对“间谍气球”进行大肆炒作，怀疑美国利用“间谍气球”来转移视线，不知道他们想掩盖什么。

（鲁扬、刘旭霞、蔡海若、李明琪、刘动、申玉环、许文金对此文亦有贡献）

(责编：徐祥丽、常红)

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