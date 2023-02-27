新华社北京2月26日电 （国际观察）政治解决乌克兰危机 中国方案公正性与建设性广获认同

新华社记者

2月24日，在乌克兰危机全面升级一周年之际，中国发布《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，提出了标本兼治的危机解决方案，展现了始终立足是非曲直、恪守客观公正的中国立场，更彰显了中国作为负责任大国为应对全球性挑战积极贡献智慧和力量的责任担当。

联合国秘书长发言人迪雅里克将这一文件称为“重要贡献”；俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，俄方高度赞赏中国为以和平手段解决冲突做贡献的愿望并赞同中方想法；乌克兰总统泽连斯基说，中国和平计划中的一些内容可能成为讨论乌克兰局势和解问题的基础。

“这是一项全新的、独创性的举措，将产生深远影响”“中国方案让人看到一种不同于以战争和霸权解决问题的新选择”“中方立场文件再次印证了中国始终是世界和平的建设者、国际秩序的维护者”……连日来，这一文件不仅得到了联合国和俄乌双方的认可，还成为国际媒体和海外观察家热议焦点，在世界上引发广泛和强烈的反响。

2月23日，在位于纽约的联合国总部，中国常驻联合国代表团临时代办戴兵在联合国大会乌克兰问题紧急特别会议上指出，无论困难多大，政治解决的大门不能关上，推动尽快实现停火止战是当务之急，输送武器不会带来和平。新华社记者 谢锷 摄

关键时刻的和平方案

过去一年间，乌克兰危机损失惨重，外溢效应波及全球。西方国家不断通过军援、制裁等手段拱火浇油，推动危机向长期化、扩大化方向发展。高企的粮食和能源价格、新一轮难民潮等事实证明，延长扩大冲突只会让世界付出更大代价。多国专家认为，中方发布的立场文件不仅符合冲突双方的利益，也回应了国际社会的普遍关切。

克罗地亚政治分析人士德拉戈·霍尔瓦特说，乌克兰危机表明，在当今世界，不可能用武器取得胜利，更不可能用武器赢得和平。中国发布的立场文件是结束这场危机的一个非常好的方案，希望国际社会尽快把中国的和平方案提上议程。

匈牙利萨佐德韦格研究所政治分析中心主任基塞伊·佐尔坦说，这场危机有可能导致新的全球冷战时代，世界应避免这种情况发生。中方发布的立场文件是一项非常重要的贡献。

乌克兰危机全面升级以来，中方一直以自己的方式为和平解决危机发挥建设性作用。多国人士对中方立场表示赞赏，认为中方发布的立场文件为推动政治解决危机提供了正确路径，呼吁国际社会关注中国主张，为劝和促谈作出共同努力。

白俄罗斯总统卢卡申科说，中国发布的立场文件是中国奉行和平方针的一个范例，也是一项全新的、独创性的举措，将产生深远影响。

克罗地亚前副总理安特·西莫尼奇表示，中国始终呼吁和平，强调对话谈判是解决乌克兰危机的唯一可行出路。中方发布的立场文件不仅对俄乌双方，而且对国际社会都具有重要意义。

巴基斯坦拉合尔大学安全、战略和政策研究中心主任拉比娅·阿赫塔尔说，作为一个负责任的联合国安理会常任理事国，中方发布的立场文件将倡导世界和平作为优先事项。世界需要关注中国的呼吁，并携手将冲突各方带到谈判桌旁。

巴西圣保罗州立大学经济与国际研究所主任马科斯·皮雷斯说：“面对战火，需要的是泼水而不是浇油。”他指出，中方发布的立场文件敦促重开和平谈判，避免冲突进一步升级，特别是关于反对使用或威胁使用核武器的主张，对全球安全和人类社会可持续发展至关重要。

客观公正的中国立场

中国常驻联合国代表团临时代办戴兵24日在安理会乌克兰问题公开会上发言，阐述中方关于政治解决乌克兰危机的立场。戴兵说，中方始终立足是非曲直，恪守客观公正，愿继续为缓和局势、化解危机发挥负责任、建设性的作用。

中方发布的立场文件开宗明义地强调了处理乌克兰危机应坚持“公认的国际法，包括联合国宪章宗旨和原则应该得到严格遵守，各国主权、独立和领土完整都应该得到切实保障”的基本原则。

2019年10月14日，人们从位于纽约的联合国总部前走过。新华社记者 李木子 摄

在巴西外交学者费利佩·波尔图看来，这反映出中国在应对乌克兰危机时一贯坚持的客观立场。伊朗伊斯兰共和国通讯社资深编辑、中国问题专家穆罕默德·礼萨·马纳菲也认为，中方立场文件全面完整，充分尊重国家主权原则，特别是尊重冲突双方的主权和领土完整。中国在这场冲突中没有选边站队，而是积极、真诚地寻求和平解决危机。

哈萨克斯坦外交部25日发表声明，对中国关于政治解决乌克兰危机的立场表示欢迎。声明说，中国的立场值得支持，因为这有助于依据联合国宪章的基本原则，在尊重各国领土完整、独立和主权的基础上停止流血冲突。

这场“21世纪以来欧洲发生的最大规模军事冲突”持续至今，背后是地区安全长期积累的矛盾不断激化。中方立场文件再次强调，应坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，着眼世界长治久安，推动构建均衡、有效、可持续的欧洲安全架构，反对把本国安全建立在他国不安全的基础之上，防止形成阵营对抗，共同维护亚欧大陆和平稳定。

对此，英国政治评论员卡洛斯·马丁内斯表示赞同。他在接受新华社记者书面采访时表示，中方立场文件是对欧洲和平事业的有力贡献，文件没有偏袒任何一方，同时强调了结束这场危机所需的关键因素。

斯洛文尼亚社会学家托马日·马斯特纳克同样高度认同中国政治解决危机的主张。他说，政治解决就是寻求双方都能接受的方案，建立尊重各方需求和关切的安全架构，而不是开展零和博弈。

命运与共的大国担当

乌克兰危机延宕反复，冲击世界和平与发展事业。中国不是危机当事方，但并未袖手旁观，始终为缓和局势、化解危机发挥负责任、建设性的作用。

在阿赫塔尔看来，中方立场文件中的12点建议涵盖了冲突的所有方面，既强调了“反对使用或威胁使用核武器”“停止对他国滥用单边制裁和‘长臂管辖’”等基本原则，也提出了解决粮食问题、人道危机的具体主张。“这一整体性方案敦促冲突各方重新思考自己的立场，并转向寻求外交解决的途径。”

很多海外观察家不约而同关注到中国并非乌克兰危机当事方的“特殊”身份，认为更加“务实”“不持偏见”的中国方案提供了不同于西方“除了通过战争打败俄罗斯外别无选择”论调的新路径。

在佐尔坦看来，世界上大部分地区和国家没有参与冲突，保持中立，中国作为安理会常任理事国和世界重要经济体，以和平为目标提出建设性方案，是一个“非常积极的进展”，代表了世界上大部分地区和国家的声音。

这是2019年9月11日在位于纽约的联合国总部拍摄的雕塑“铸剑为犁”。新华社记者 李木子 摄

建设一个更加安全的世界，是各国人民的强烈愿望，也是中国矢志不渝的追求。就在本月21日，中方发布了《全球安全倡议概念文件》。这一概念文件同政治解决乌克兰危机的立场文件一道，展现了中国同国际社会共同守护全球安全、为解决当今安全困境提出更可行举措的责任担当。

韩国韩中城市友好协会会长权起植认为，两个文件一脉相承，都是中方为维护世界和平安全提出的具有可实践性的倡议和构想，有助于为受各种纷争困扰的国际社会注入更多稳定性，因此得到国际上爱好和平人士的广泛支持。在马丁内斯看来，两个文件反映了各国人民对世界和平与全球繁荣的渴望，表达了一种明确的立场，即“实现和平与繁荣需要重新调整国际关系的方向，使之朝着多边主义、合作、不干涉、尊重主权和多样性的方向发展”。

面对层出不穷的全球性挑战，国际社会更加深刻认识到，人类生活在同一个地球村里，同属一个命运共同体。波尔图认为，人类命运共同体理念以及作为这一理念具体体现的全球发展倡议、全球安全倡议、政治解决乌克兰危机的立场文件，是中国外交对世界的重大贡献。它们提供了解决全球性问题的中国方案，告诉人们“安全必须通过发展来保障，发展也必须通过安全来保障，而不是像美西方国家这样企图以战争和霸权来实现”。（综合新华社驻外记者报道，执笔记者：朱瑞卿、班威、郝薇薇）

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