人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外交部发言人谈飞艇事件：美方公然违反《芝加哥公约》义务

2023年02月24日19:13 | 来源：新华网
小字号

新华社北京2月24日电（记者董雪、马卓言）外交部发言人汪文斌24日表示，中国民用无人飞艇飘入美国上空完全是一起由不可抗力导致的意外、偶发事件。美方在没有任何证据的情况下，就将中国民用无人飞艇污蔑为“间谍气球”并滥用武力，公然违反《芝加哥公约》义务和多项国际法基本原则。

针对“美国相关部门正在对中国无人飞艇进行分析调查”一事，汪文斌在当日例行记者会上应询表示，美方从打捞残骸再到碎片分析，完全是单方面暗箱操作。“中方早已通过领事保护途径明确要求美方通报进展，但美方拒不回应。同许多方面一样，中方不得不对所谓调查的独立性、公开性、透明性提出强烈质疑。这样的调查又有什么公信力？”

“美方对飞艇事件的立场早已预设，完全为国内政治所绑架，完全服务于对华遏制打压战略。”汪文斌说，“如同拜登总统早就于2月1日下令武力击落飞艇一样，所谓调查报告是不是也早已炮制好了？报告里的所谓结论不外乎就是重复美方这些天经常散布的不实之词和无端指控。这样的报告除了用于对华诋毁攻击，还能有什么价值？”

(责编：杨光宇、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部