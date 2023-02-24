新华社北京2月24日电（记者董雪、马卓言）外交部发言人汪文斌24日表示，中国民用无人飞艇飘入美国上空完全是一起由不可抗力导致的意外、偶发事件。美方在没有任何证据的情况下，就将中国民用无人飞艇污蔑为“间谍气球”并滥用武力，公然违反《芝加哥公约》义务和多项国际法基本原则。

针对“美国相关部门正在对中国无人飞艇进行分析调查”一事，汪文斌在当日例行记者会上应询表示，美方从打捞残骸再到碎片分析，完全是单方面暗箱操作。“中方早已通过领事保护途径明确要求美方通报进展，但美方拒不回应。同许多方面一样，中方不得不对所谓调查的独立性、公开性、透明性提出强烈质疑。这样的调查又有什么公信力？”

“美方对飞艇事件的立场早已预设，完全为国内政治所绑架，完全服务于对华遏制打压战略。”汪文斌说，“如同拜登总统早就于2月1日下令武力击落飞艇一样，所谓调查报告是不是也早已炮制好了？报告里的所谓结论不外乎就是重复美方这些天经常散布的不实之词和无端指控。这样的报告除了用于对华诋毁攻击，还能有什么价值？”

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