中国式现代化在与世界其他文明的交流中推进和拓展，并以平等交流互鉴的方式丰富人类文明，将促进人类文明的整体进步

一个民族的复兴需要强大的物质力量，也需要强大的精神力量。“当高楼大厦在中国大地上遍地林立时，中华民族精神的大厦也应该巍然耸立。”中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化，既要物质富足也要精神富有，是中国式现代化的崇高追求。中国式现代化为解决西方现代化进程中物质主义膨胀、精神贫乏等痼疾提供了全新思路。

仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。中国传统文化中蕴含着物质富足与精神富有的辩证统一关系。只有不断发展，才能实现人民对生活安康、社会安宁的梦想。精神财富的丰富，思想文化的自信自强，能够为创造物质财富提供价值引领、注入精神动力。实现中国式现代化，必须不断厚植现代化的物质基础，不断满足人民日益增长的精神文化需求，促进物的全面丰富和人的全面发展。正如习近平主席所指出的：“我们将不断提高人民物质生活和精神生活水平，做到家家仓廪实衣食足，又让人人知礼节明荣辱。”

中国式现代化深深植根于中华优秀传统文化，为中华文明所滋养，有着深厚的文明底蕴。中华优秀传统文化中蕴含的天下为公、民为邦本、为政以德、革故鼎新、任人唯贤、天人合一、自强不息、厚德载物、讲信修睦、亲仁善邻等，是中国人民在长期生产生活中积累的宇宙观、天下观、社会观、道德观的重要体现，同科学社会主义价值观主张具有高度契合性。中国式现代化蕴含的独特世界观、价值观、历史观、文明观、民主观、生态观等及其伟大实践，实现了对世界现代化理论和实践的重大创新，为国际社会应对世界之变、时代之变、历史之变提供了有益借鉴。中国推动构建人类命运共同体，提出“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等，为解决人类面临的共同问题提供了中国智慧、中国方案、中国力量。

中国式现代化体现科学社会主义的先进本质，展现了不同于西方现代化模式的新图景。西方国家在现代化进程中无法遏制资本贪婪的本性，无法解决物质主义膨胀、精神贫乏等痼疾。中国式现代化致力于物质文明和精神文明相互协调、相互促进，让全体人民始终拥有团结奋斗的思想基础、开拓进取的主动精神、健康向上的价值追求，为全面建设社会主义现代化国家提供了源源不断的动力。巴基斯坦驻华大使莫因·哈克说：“相信中国一定能够实现国家发展目标，建设一个物质文明和精神文明相协调的强大国家。”俄罗斯联邦共产党中央委员会主席根纳季·久加诺夫表示，中国的快速发展已成为人类文明发展进程中一项重大成就，中国式现代化的成功经验将为更多国家和人民开辟通往美好未来的道路。

中国式现代化借鉴吸收一切人类优秀文明成果，倡导不同文明交融互鉴、多元共生，有利于形成共建美好世界的最大公约数。中国主张平等、互鉴、对话、包容的文明观，世界各国弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，以文明交流超越文明隔阂，以文明互鉴超越文明冲突，以文明共存超越文明优越，为世界文明朝着平衡、积极、向善的方向发展提供助力。从首倡亚洲文明对话大会，搭建亚洲乃至世界文明交流互鉴的重要平台，到践行和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神，努力把“一带一路”建设成文明之路，再到成功举办冬奥盛会，将一段段美美与共的文明交流互鉴佳话载入奥运史册……中国始终是文明交流互鉴的倡导者、实践者。乌兹别克斯坦学者乌卢格别克·哈桑诺夫认为，中国式现代化将为推动中外文明交流互鉴创造更多机遇和条件，为世界带来更多稳定性和确定性。

中国式现代化促进精神文明和物质文明相协调，代表人类文明进步的发展方向。中国式现代化在与世界其他文明的交流中推进和拓展，并以平等交流互鉴的方式丰富人类文明，将促进人类文明的整体进步。

《 人民日报 》（ 2023年03月02日 02 版）

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(责编：牛镛、杨光宇)