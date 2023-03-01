越来越多国际人士认为，在经济全球化遭遇逆流、西方现代化遭遇瓶颈之际，中国式现代化注重造福于民、致力于实现社会平等，走出了一条现代化的新路径

治国之道，富民为始。中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化，实现全体人民共同富裕是中国式现代化的本质要求之一，也是中国式现代化区别于西方现代化的显著标志。中国式现代化坚持发展为了人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享，为解决现代化进程中遇到的贫富悬殊、两极分化等难题提供了中国方案。

让人民过上好日子、实现共同富裕，是中国共产党矢志不渝的奋斗目标。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央把逐步实现全体人民共同富裕摆在更加重要的位置上，推动区域协调发展，采取有力措施保障和改善民生，打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，为促进共同富裕创造了良好条件。作为世界上最大的发展中国家，中国提前10年实现《联合国2030年可持续发展议程》减贫目标，创造了减贫治理的中国样本，为全球减贫事业作出了重大贡献。“过去10年，中国持续快速发展。最令我感慨的是中国脱贫攻坚所走过的道路。”多次访问中国的法国参议院副议长、法国共产党全国委员会主席皮埃尔·洛朗表示，“全面消除绝对贫困、如期全面建成小康社会，中国共产党把承诺变为现实。”

中国是一个有14亿多人口的大国，实现共同富裕具有长期性、艰巨性、复杂性的特点。中国将坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕。目前，中国已经形成促进全体人民共同富裕的一整套思想理念、制度安排、政策举措，有信心让现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。巴基斯坦可持续发展政策研究所中国研究中心主任沙基勒·拉迈认为：“促进共同富裕，给更多人创造致富机会，让每一份努力都有收获，将进一步激发中国社会的生产力和创造力。”

共同富裕是人类文明发展中的难题。在追求现代化的过程中，一些国家贫富分化严重，中产阶层塌陷，导致社会撕裂、政治极化、民粹主义泛滥；一些国家经济转型失败，发展陷入停滞，落入所谓“中等收入陷阱”。中国式现代化坚持把实现人民对美好生活的向往作为现代化建设的出发点和落脚点，着力维护和促进社会公平正义，着力促进全体人民共同富裕，坚决防止两极分化。“我们的共同富裕，是要更好满足人民美好生活需要，逐步实现整体富裕、普遍富裕，坚持市场和政府相结合、效率和公平相统一，在做大蛋糕的同时分好蛋糕，打造橄榄型分配结构。”习近平主席如是阐释破解收入分配不平等问题的中国方案。越来越多国际人士认为，在经济全球化遭遇逆流、西方现代化遭遇瓶颈之际，中国式现代化注重造福于民、致力于实现社会平等，走出了一条现代化的新路径。

“中国实现共同富裕，是朝着构建人类命运共同体这一更大目标迈进的重要一步。”南非大学姆贝基非洲领导力研究所高级研究员谭哲理表示。中国始终认为，各国一起发展才是真发展，大家共同富裕才是真富裕。中国在追求自身发展的同时，不断以务实行动推动世界共同发展繁荣。中国已与151个国家、32个国际组织签署共建“一带一路”合作文件，高质量共建“一带一路”为沿线国家民众带来实实在在的好处；着眼于解决发展不平衡问题，中国提出全球发展倡议，100多个国家和国际组织响应支持，共同推进倡议落地生根。中国在不断走向现代化的同时，将加大对全球发展合作的资源投入，同各方一道构建全球发展共同体，为人类共同发展开辟更加广阔的前景。

实现共同富裕是一个长期的历史过程，必须久久为功。新征程上，中国不断朝着全体人民共同富裕的目标前进，必将为世界提供更多发展机遇，让发展成果更多更公平惠及各国人民。

《 人民日报 》（ 2023年03月01日 03 版）

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(责编：牛镛、杨光宇)