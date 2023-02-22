夏庄

本月3日，美国一运载有毒化学品的列车在俄亥俄州境内脱轨；14日，一辆运送危险化学品的罐车在10号州际公路亚利桑那州境内路段侧翻，车上剧毒高腐蚀性硝酸泄漏，司机死亡；16日，一列载有危险品的火车在密歇根州底特律城外的范布伦镇脱轨，其中1节车厢运载危险品……近日来，美国发生多起火车脱轨、化学品泄漏事故，尤其以俄亥俄州东巴勒斯坦镇发生的氯乙烯泄露事件最为严重，而美国在这些事件中暴露出的漠视生命、行动迟缓、媒体缺位等问题，凸显美国积弊之深。

美国漠视民众生命权、健康权、环境权，引发广泛质疑，再次被撕下“人权卫士”的伪装。美国诺福克南方铁路公司一列运载危险品的列车行经东巴勒斯坦镇时出现事故，造成50节车厢脱轨或损坏，20节运载危险品的车厢中11节脱轨，其中5节罐车载有氯乙烯。随后，应急人员对这5节罐车进行“受控释放”，把氯乙烯从罐车内引出后燃烧，造成黑烟弥漫。仅两天后，俄亥俄州、地方和联邦官员即联合宣布，居民“可以安全回家”。

美国政府的说法并不能说服当地民众。事发地点距厂区和居民区只有一步之遥，在“受控释放”多日后，小镇空气里仍弥漫着一股明显的怪味，多位居民出现眼睛不适、头痛等症状，宠物、家禽、野生动物患病甚至死亡，当地一段水域约3500条鱼因化学品泄漏死亡。“如果空气和水没有问题，那为什么人们会生病不适？”当地居民提出质疑。美国政府对这起化学品泄漏事故草率处理，之后又淡化泄漏威胁，受到到多位专家的批评。事关民众生命健康、生态环境保护，美国政府如此漠视，其一贯霸道指责别国的“人权卫道士”形象更显讽刺。

基础设施陈旧、政府行动迟缓，折射美国治理效率低下。美国是世界基础设施最完备的国家之一，也是第一个进行超大规模现代交通建设的国家。时至今日，美国铁路总里程超过22万公里，居世界第一。但是美国铁路电气化比例低，已经远远算不上领先。在中西部的“铁锈地带”，由于经济衰败，地区发展不均衡，基础设施投资不足，问题更为突出。此次发生事故的俄亥俄州即是一例。笔者曾到美国的密歇根州的“汽车城”底特律采访，城市周边的一些高速公路已经留下深深的车辙，依然没有及时重建，雨雪天气有严重安全威胁。

大企业等利益集团的游说活动削弱了美国政府的安全监管能力，留下事故隐患。有报道指出，咎于成本，俄亥俄州事故列车没有安装电控空气制动系统。而在美国多家铁路公司的联合游说下，联邦政府废除了要求在运载危险品的列车上安装这一装置的规定。拜登重视基础设施建设，曾提出一项总额超2万亿美元的基建计划，但是到了国会，金额被减半，这其中不乏党争及各种利益集团的掣肘、游说。美国治理效率低下，基建投入不足，最终酿成苦果。

美国媒体在俄亥俄州列车脱轨、化学泄漏事故中缺位、失语凸显美国“新闻自由”的局限和虚伪。事故发生后，美国媒体几近集体“沉默”，对事件的关注度非常有限，与当地民众在社交媒体的声浪形成鲜明对比。这并非孤例，在美国民众抗议金钱政治的“美国之春”、密歇根弗林特“水危机”、德特里克堡生物实验室等一系列重大事件中，美国媒体都熟视无睹，要么不报道，要么轻描淡写，因为这些事件或威胁到美国政治体制的根基，或涉及相关利益勾连，又或是事件发生在少数族裔聚集区域。

美国接二连三出现列车脱轨、化学品泄漏事件，实际上是美国政治和国家治理的“脱轨”，是美国体制机制积弊“泄漏”和“外溢”给美国社会造成的损害。美国全国广播公司今年1月发布的最新民调显示，71%的美国民众认为美国正走在“错误的方向”。如果不从制度层面进行审视、改革，此类事件还将在美国不断上演。

(责编：贾文婷、杨牧)