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将彻底改写现代化的世界版图（和音）

——中国式现代化的世界意义②

2023年02月28日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　在全世界最大的发展中国家推进现代化建设，注定是一项创造历史的伟大事业。新征程上，中国式现代化的每一步跨越都将产生世界性影响，都将为全人类进步事业作出新的贡献

　　

　　人口规模巨大的现代化，这是中国式现代化的显著特征。现在，全球进入现代化的国家也就20多个、总人口10亿左右。中国14亿多人口实现现代化，将使世界上迈入现代化的人口翻一番多，将彻底改写现代化的世界版图。这是人类发展史上前所未有的大事，必将产生深远影响。

　　中国式现代化是人类历史上规模最大的现代化。包括4亿多中等收入群体在内的14亿多人口所形成的超大规模市场，是中国实现现代化的优势。中国将坚持以人民为中心，继续提高人民生活水平，使中等收入群体在未来15年超过8亿，推动超大规模市场不断发展。全体中国人民创造活力不断释放、生活水平不断提高的历史进程，必将是中国为全球发展作出更大贡献的历史进程。正如国际人士所指出的，“中国式现代化将提供更多机遇，不仅意味着更大的市场，也意味着更多的人才、更好的技术”，“中国现在和将来都是充满希望和机遇的发展热土”。

　　中国式现代化也是难度最大的现代化。超大规模的人口既能提供充足的人力资源和超大规模市场，也带来一系列难题和挑战。以中国的体量，再大的成就除以14亿多人都会变得很小，再小的问题乘以14亿多人都会变得很大。中国14亿多人口整体迈进现代化社会，规模超过现有发达国家人口的总和，艰巨性和复杂性前所未有，发展途径和推进方式也必然具有自己的特点。习近平总书记强调：“我们始终从国情出发想问题、作决策、办事情，既不好高骛远，也不因循守旧，保持历史耐心，坚持稳中求进、循序渐进、持续推进。”正是因为始终坚持立足国情、走自己的路，中国共产党领导中国人民战胜一个又一个艰难险阻，成功推进和拓展中国式现代化，取得了举世瞩目的发展成就。

　　世界上既不存在定于一尊的现代化模式，也不存在放之四海而皆准的现代化标准。实现现代化，关键是找到符合国情、符合人类社会发展规律的发展道路。中国成功推进和拓展中国式现代化，充分证明各国完全可以走出符合本国国情的现代化道路。一些发展中国家在探索本国的现代化道路时，曾经全盘照搬西方模式，陷入经济停滞、社会政治动荡的困境。今天，“从国情出发”的中国经验正为越来越多国家所重视，为广大发展中国家独立自主探索适合自己的现代化道路、推进现代化建设提供重要借鉴。“中国式现代化道路的成功探索是对人类进步事业的巨大贡献。”肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔指出，中国为包括非洲国家在内的发展中国家作出榜样，就是要坚持走符合自身国情的现代化发展之路。

　　现代化的本质是人的现代化。要实现人口规模巨大的现代化，必须坚持以人民为中心的发展思想。人民是历史的创造者，也是时代的创造者。中国经济社会的更好发展，归根结底要激发14亿多人民的力量。中国共产党领导的社会主义现代化始终坚持把人民利益放在首位，为了人民，依靠人民，不断实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益，不断满足人民日益增长的美好生活需要。在拥有14亿多人口的中国，每个人出一份力就能汇聚成排山倒海的磅礴力量，每个人做成一件事、干好一件工作，党和国家事业就能向前推进一步。“在中国共产党带领下，中国人民积极投身经济社会建设的大潮，这就是中国发展奇迹的秘诀”“中国式现代化赋予人民主人翁地位，让所有人都感到有责任参与到国家的发展建设中去”“中国式现代化为14亿多人口中的每个人创造条件，让他们在自己的领域有所成就”……越来越多国家重视中国坚持以人民为中心的发展思想，认为这是值得借鉴的重要经验。

　　中国式现代化既是最难的，也是最伟大的。在全世界最大的发展中国家推进现代化建设，注定是一项创造历史的伟大事业。新征程上，中国式现代化的每一步跨越都将产生世界性影响，都将为全人类进步事业作出新的贡献。


　　《 人民日报 》（ 2023年02月28日 03 版）
(责编：杨光宇、牛镛)

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