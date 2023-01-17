人民网记者 沈小晓

科威特医保医院手术室。人民网记者 沈小晓拍摄

在科威特艾哈迈迪省，科威特医保医院不久前刚刚进入试运营阶段。在主楼二层的会议室里，29岁的护士阿曼尼正在参加一场为期五天的培训。“这个医院的规模大、规格高，是专门面向外籍人员的，许多人都想来这里工作。”阿曼尼来自约旦，原就职于约旦的一家医院，有4年多的从业经验。经过严格的招聘，她成功入职，成为科威特医保医院妇产科的护士。“医院预计在今年一季度开始正式运营，我们都很期待正式运营的那一天。”

由中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”）承建的科威特医保医院，是科威特专门对外籍人员开放医疗保险服务的大型综合医院，包括两所医院，分别位于艾哈迈迪省和杰赫拉省，每所医院包括一座300床位的医院主楼，以及一座547个车位的停车楼，内设有内科、儿科、传染病科等若干科室，总建筑面积约为21万平方米。这是中东地区首个PPP模式（政府和社会资本合作模式）医院。作为科威特“2035国家愿景”下建设的首批医院，医保医院旨在提高科威特医疗保障水平、改善医疗卫生条件，自开工以来一直受到当地政府和民众的高度重视与密切关注。

在医院主楼首层大厅右侧最显眼处的门诊药房，记者看到8个长约7米的“机器人手臂”，一边连接取药柜台，一边连接着药房里的快速发药机。“当医生开完处方后，信息系统会立即把药品信息传递到药品输送系统上，接收到传输命令后，智能药房里的药槽就开始自动运转，通过传送带输送到滑道上，再由机器人手臂将相应药品往外输送到取药台。”据项目代表阮晶介绍，这样高度自动化的取药场景将在医保医院成为常态。“我们通过数字化手段，把医保医院打造为一个包含了智能药房、智能物流系统等多种应用场景在内的智慧医院，可节省患者等待时间、提高医院工作效率。”阮晶说。

在建设过程中，项目团队充分运用数字化技术，通过BIM（建筑信息模型）技术打造虚拟建筑模型，并利用该模型指导建设运营全过程。点开BIM模型，记者看到，建筑里错综复杂的管线分布及走向、各类构件布置、材质信息等都一目了然。“我们在设计全过程中利用BIM技术进行方案模拟，并在深化阶段进一步提高模型精度，最终把充分协调后的模型转化为平面图指导现场施工。”中国中冶中东分公司项目管理部经理蒋力表示，BIM技术就像指导现场施工的“大脑”，既可以加强管理、精准施工，也可以对资源进行优化配置，避免返工浪费，提高工作效率。

“中国企业在数字建造技术应用方面的水平非常高，使建设和运维过程更加精细化和透明化，对医院的智能化、现代化发展具有重要意义。”项目施工经理、埃及籍工程师伊斯梅尔说。

科威特医保医院董事长穆特里格·萨尼高度评价医保医院项目。萨尼指出，中国中冶在该项目建设过程中付出了巨大努力，医院品质很高，将为保障当地民众身体健康发挥积极作用。据悉，2022年科威特外籍人口近280万，是该国劳动力主要来源。科威特医保医院的建成，有助于减轻该国医疗资源压力和完善社会保障体系。医保医院也将作为全国开展医疗卫生培训的指定地点。

在采访时，记者遇到了正准备外出的项目采购部员工、来自巴基斯坦的努曼。当得知记者来自中国时，他兴奋地用中文打招呼“你好”。努曼曾于2012至2015年在长沙理工大学学习机械工程专业，毕业后和朋友一起来到科威特，并在2019年加入中冶。“我很感谢中国企业提供的工作平台，我有机会发挥出自己的语言和专业优势，沟通和协调能力都有很大的提高。”努曼表示，相信医保医院的投入运营，将为更多包括自己在内的在科外籍人员提供更完善的医疗服务，为生活提供便利。

自2017年2月开工以来，医保医院项目受到当地媒体的广泛关注。科威特当地媒体《阿拉伯人》总编法沃兹·巴哈尔表示，科威特医保医院是一个真正的利民工程，有利于城市规划和发展，“更值得称赞的是，中国企业以高效和高质量完成了这个项目。这是科中友好合作的重要见证。”

(责编：贾文婷、常红)