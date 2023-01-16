人民网曼谷1月16日电（记者孙广勇）泰国政府将推广软实力做为国家20年战略的一部分，力推美食、电影、时尚、泰拳及节日做为泰国软实力代表。近日泰国公布最新版本泰国米其林指南，首次列入东北地区美食，希望借着美食让旅客更加深入探索泰国，进而带来更多旅游收入。

泰国国家旅游局局长育他萨表示，2023年是泰国旅游年，政府将推动旅游相关收入达到2019年的80%、即实现2.4万亿泰铢的目标，以及游客人数达2500万人，其中中国游客是重要的客源。

在春节来临之际，育他萨特意用中文说：“欢迎来泰国，中泰一家亲”，祝福中国朋友“新年快乐，恭喜发财”。

据统计，2019年外国旅客在泰国美食消费达8亿4200万泰铢。育他萨表示，泰国想把泰国美食呈现给各国旅客。通过最新版的米其林指南，希望游客不只是想到要去哪里玩，更能够想到要吃什么，而且更深入地感受泰国文化，深入探索泰国。

育他萨补充道，若2023年游客人数达2500万，且收入与2019年接近，则表明泰国旅游业取得了高质量恢复。

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