中国驻缅使馆向皎漂敬老院捐赠生活物资。人民网记者 李秉新摄

人民网皎漂12月19日电 （记者李秉新）中方向缅甸皎漂敬老院捐赠生活物资活动19日在缅甸若开邦皎漂镇举行，中国驻缅使馆政务参赞乔利、中信缅甸公司副总经理马传福、皎漂敬老院管委会主席宁羌貌以及当地社会贤达人士和敬老院全体老人参加了此次活动。

乔利在致辞时表示，中国驻缅使馆此次向皎漂敬老院捐赠生活物资旨在传承胞波情谊，展现中缅命运共同体精神，让皎漂地区长辈们也能享受到中缅友好交往合作的成果。她说，中信缅甸等中资企业扎根当地与缅方开展互利合作推进皎漂深水港和工业园建设，项目建成后将为若开邦社会经济发展做出重要贡献。中国驻缅使领馆愿继续面向全体缅甸人民加强交流合作，助力稳定与发展，助力改善和保障民生。愿此次捐助能为皎漂敬老院老人们的生活带来更多便利。

马传福说，皎漂敬老院是在皎漂历届政府和民间爱心人士大力捐助下落成和运转的，皎漂当地很多退休官员和教师长期为敬老院担任义工，大家为老人们捐款捐物充分体现了缅甸社会尊老敬老的优秀传统。中信联合体今年在皎漂开展了为20个村近1800名村民送医下乡活动、为期半年共计24次的海滩净化活动、向皎漂县医院捐赠医疗物资等“皎漂未来”系列民生项目，受到皎漂民众的欢迎和支持；下一步中信联合体将继续开展更多公益项目，让更多当地民众从皎漂项目中受益。

宁羌貌在致辞中感谢中国驻缅使馆的捐赠，赞扬中信联合体长期以来在皎漂地区积极履行企业社会责任，他坚信皎漂项目将带动皎漂地区经济发展，将会大幅改善人民生活，皎漂民众欢迎并支持皎漂深水港和工业园项目。

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