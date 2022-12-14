本报记者 宦 翔

在首届中国—阿拉伯国家峰会上，习近平主席提出构建更加紧密的中阿命运共同体，强调双方要维护地区和平，实现共同安全。在首届中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会上，习近平主席强调中海要做共筑安全的伙伴。这是立足中东实际和国际环境变化的中国方案，为中阿、中海共同化解中东安全挑战，携手促进中东长治久安提供了重要遵循和行动指南。

“真心实意、公正客观是中国方案的最大特点”

当前，世界进入新的动荡变革期，中东地区正在发生新的深刻变化，面临新的安全挑战。在首届中阿峰会上，习近平主席表示，中方支持阿方运用阿拉伯智慧推动政治解决热点难点问题，构建共同、综合、合作、可持续的中东安全架构。中方敦促国际社会尊重中东人民主人翁地位，为中东安全稳定增添正能量。中方欢迎阿方参与全球安全倡议，愿继续为促进中东和平安宁贡献中国智慧。

作为中东国家的战略伙伴，中国始终是促进中东和平、支持中东发展的重要建设性力量。2018年，在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式讲话中，习近平主席提出打造共同、综合、合作、可持续的安全架构，为破解中东安全困境提供重要思想启迪。从实现中东安全稳定的五点倡议，到政治解决叙利亚问题的四点主张，再到落实巴勒斯坦问题“两国方案”的三点思路，中国积极发挥负责任大国作用，为促进地区和平安全积极奔走，为政治解决热点问题主动发声。今年4月，习近平主席提出全球安全倡议，明确回答了各国怎样实现共同安全这一时代课题，对促进中东和平稳定具有重要现实意义。

“全球安全倡议为中东实现长期稳定安宁提供了全新指南。”伊拉克驻华使馆参赞巴希尔·马尔丹表示，“中国关于中东安全建设的理念清晰，可操作性强。真心实意、公正客观是中国方案的最大特点”。

“共同、综合、合作、可持续的中东安全架构，既展现顶层设计的宏观思维，又包含解决实际问题的微观视角，是破解中东缺乏安全互信、缺少安全机制的正道，超越了一些西方国家以霸权主义、强权政治、冷战思维为本质的中东观。”北京外国语大学阿拉伯学院院长刘欣路说。

中阿改革发展研究中心执行主任王广大认为，中国敦促国际社会尊重中东人民主人翁地位，从根本上厘清了中东安全“为了谁、依靠谁、谁来管”的问题，从根本上明确了中东安全的主体和地区前途命运的主人是中东人民，中东安全事务主导权应当由中东国家来掌握。

沙特海湾研究中心主席阿卜杜勒阿齐兹说，中国提出的各类倡议获得中东各国普遍欢迎，中国智慧在中东愈发深入人心，地区国家与人民普遍期待中国在中东安全领域发挥更大建设性作用。

“坚持以对话协商推动有关问题政治解决”

面对中东地区错综复杂的矛盾和纷争，中国积极发挥负责任大国作用，积极与阿拉伯国家加强沟通协调，共同推动热点问题政治解决。

巴勒斯坦问题牵动中东和平稳定，关乎国际公平正义，是阿拉伯、伊斯兰世界最关心的地区热点。习近平主席对此高度重视，已连续十年向联合国“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会致贺电。出席中阿峰会期间，习近平主席重申中方坚定支持巴勒斯坦独立建国，支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，将继续向巴方提供人道主义援助。中国举办了四次巴以和平人士研讨会，呼吁召开更大规模、更有权威、更具影响的国际和会，切实推动巴勒斯坦问题解决进程。

巴勒斯坦总统阿巴斯表示，中国是巴勒斯坦真诚和可信赖的朋友，在政治、经济、道义等各方面均给予巴方全面、无条件支持，全体巴勒斯坦人民都对中国人民怀有诚挚感情，并为此深感自豪。

中国政府设立中东问题特使、叙利亚问题特使，积极劝和促谈。中国建设性参与伊拉克、利比亚、苏丹、也门等热点问题，推动通过包容性的政治对话寻找各方都能接受的解决方案。中国还积极参与相关国家经济和社会重建，向遭受战乱、政局动荡的阿拉伯国家提供力所能及的援助，支持其尽快恢复稳定和发展。2019年以来，中国举办两届中东安全论坛，为促进中东安全稳定贡献中国智慧、凝聚广泛共识。阿盟外长理事会连续多年通过加强对华关系决议，并在去年的决议中赞赏中方为地区维稳促和所作的努力，体现了地区国家对中国行动的高度肯定。

沙特费萨尔国王伊斯兰研究中心主席图尔基·费萨尔亲王表示，近年来，中国通过派遣特使等方式斡旋中东冲突，对中东和平稳定发挥了重要作用。伊拉克前总理阿拉维表示：“中国始终站在中东国家和人民一边，坚持以对话协商推动有关问题政治解决，对维护中东地区安全与稳定具有积极意义。”

中国积极参与伊朗核问题全面协议恢复履约谈判，支持海湾地区国家加强沟通对话，妥善解决分歧，倡议举办海湾地区多边对话会议，探讨构建中东信任机制。

王广大表示，海湾地区和平稳定事关全球安全和经济发展。中海加强安全合作，是中海建立战略伙伴关系的重要内涵和题中应有之义。双方积极落实全球安全倡议，构建海湾集体安全架构，对于维护地区安全、维护全球能源市场稳定、推动世界经济复苏具有重要意义。

刘欣路认为，破解海湾地区安全困境需要综合施策。中方提出中海“做共筑安全的伙伴”，充分尊重海湾国家构建地区国家主导、地区人民共享的安全机制的强烈愿望，彰显负责任大国担当。

“中国倡议具有主张合作、以合作带动发展的先进性”

作为中东国家的战略伙伴，中国始终坚持发展优先，积极构筑中东和平稳定的根基。在首届中阿峰会上，习近平主席提出要“聚焦经济发展，促进合作共赢”，并提出中方愿同阿方一道推进“八大共同行动”，涵盖支持发展、粮食安全、卫生健康、绿色创新、能源安全、文明对话、青年成才、安全稳定等8个领域，为双方探索以发展促和平的中东治理路径带来新机遇。

“和平与发展，二者相辅相成，不可分割。”埃及外交事务委员会主任伊扎特·萨阿德表示：“中国在维护全球和平发展方面至关重要。”

共建“一带一路”全面带动中阿关系发展。截至目前，中国同21个阿拉伯国家及阿盟签署共建“一带一路”合作文件。双方在能源、基础设施等领域实施200多个大型合作项目，合作成果惠及双方近20亿人民。已有包括17个阿拉伯国家在内的100多个国家支持全球发展倡议，包括12个阿拉伯国家在内的60多个国家加入“全球发展倡议之友小组”。

约旦前首相巴德兰认为，中国在互惠互利基础上与中东国家开展合作。中国的愿景是通过和平发展来实现安全与稳定。阿联酋知名青年学者易卜拉欣·哈西姆认为，世界经济版图与国际格局正发生深刻变化，中东国家对同中国加强安全合作与发展战略对接充满期待。

摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴表示，中国提出全球发展倡议和全球安全倡议，是对中国外交长期坚持的和平发展理念的继承，“中国倡议具有主张合作、以合作带动发展的先进性，将为世界和平发展作出新贡献”。

《 人民日报 》（ 2022年12月14日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)