新华社北京12月13日电 12月11日至12日，外交部副部长谢锋在河北廊坊同来访的美国国务院亚太事务助理国务卿康达、白宫国安会中国事务高级主任罗森伯格举行了会谈。外交部发言人汪文斌13日在例行记者会上应询进一步介绍了有关情况。

汪文斌说，双方围绕落实中美元首巴厘岛会晤共识、推进中美关系指导原则磋商、妥善处理双边关系中的台湾等重要敏感问题、加强各层级交往和开展相关领域合作进行了深入沟通，并就共同关心的国际和地区问题广泛交换了意见。

他说，中方在会谈中表示，中美双方要将落实两国元首巴厘岛会晤重要共识作为下阶段稳定和发展中美关系的主轴主线，坚持元首外交战略引领决不动摇，落实两国元首会晤共识不打折扣，推进双边关系全过程管理决不放松，对外释放正确信号毫不含糊，本着对两国、世界和历史高度负责的态度，加强沟通对话，开展互利合作，妥善管控分歧，推动中美关系重回健康稳定正轨。零和博弈的冷战思维必须摒弃，意识形态对立和集团阵营对抗必须反对，脱钩断供和科技打压的错误做法必须停止。

汪文斌说，中方强调，中方按照相互尊重、和平共处、合作共赢三原则发展中美关系的建设性态度始终如一，捍卫自身主权安全发展利益的决心坚定不移。台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系政治基础中的基础，是中美关系第一条不可逾越的红线。谢锋副部长就美台高层往来、美售台武器、涉台法案等错误行径再次表明严正立场，敦促美方以实际行动恪守一个中国原则和中美三个联合公报。

汪文斌说，中方指出，中方不回避也不惧怕竞争，但反对以竞争定义整个中美关系，反对以竞争之名行遏制打压之实。美国有美国的价值观，中国有中国的价值观，应相互尊重，不能强加于人，更不能干涉别国内政。中方坚定维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序和以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，不接受个别或少数几个国家捣鼓出来的所谓“规则”。中方依法处理有关人员个案，美方应尊重事实，尊重中国法治。

汪文斌说，在乌克兰、朝鲜半岛核等问题上，谢锋副部长重申了中方明确、一贯的立场。

“双方一致认为会谈是坦诚、深入、建设性的，同意继续保持沟通，共同落实好两国元首重要共识。”汪文斌说。

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