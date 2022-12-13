李志伟

通货膨胀正在影响着美国消费者的钱包与购物行为。在通货膨胀的大背景之下，人们付的钱更多，买到的东西却少了。许多民众寻求购买更多的打折商品，并削减预算。

在弗吉尼亚州一家塔吉特超市，圣诞节货架已经摆满了各种商品，很多顾客在挑选节日礼物，仔细比对价格。《纽约时报》指出，“购物者似乎对价格很敏感”。很多商家进行打折促销，以期消费者尽可能多地购物。基于美国经济增长放缓的预期，商家希望在消费者行为出现变化之前吸引人们消费。

“价格在上涨，跟去年11月相比，我们的预算更少了。”马里兰州的一名购物者曼努埃尔·罗哈斯抱怨道。美国公共广播电台报道说，通货膨胀给今年的假日购物季蒙上了一层阴影。购物者比往年更热衷于购买促销商品。在调查中，越来越多的人表示，将去折扣店或一元店进行节日采购。华盛顿州的一名购物者南希·加西亚·门多萨直言，为了支付购物账单，“我觉得自己都要破产了”。

尽管今年“黑色星期五”购物季销售额有一些增长，但是人们花费更多的钱，买到的东西却在减少。美国公共广播电台报道说，根据零售商预测，销售额上升的首要原因是价格上涨。全美零售商联合会估计，“黑色星期五”购物季消费者的支出比去年增加6%至8%。过去10个月，美国通货膨胀一直在8%左右徘徊。消费者感受最深的是，食品、汽油等生活必需品受到通胀的影响最大。

物价上涨，对于低收入群体的影响更为明显。全美零售商联合会估计，人们计划在礼品、购物卡、装饰品、食物以及其他节日采购上面平均花费833美元，略高于去年。但是年收入较低的家庭预计支出将低于去年，仅为606美元。而年收入更高的家庭的支出则在增加。在过去一年中，这种消费差异在拉大。对于较富裕群体来说，他们继续购买几乎没有受到通胀影响的奢侈品，而其他消费者选择购买更便宜的商品。

旧金山居民里兹·戈登在“黑色星期五”早上6点就起床，然后陪家人去商店购物，这是“一个悠久的家庭传统”。他们开始挑选圣诞礼物，但是通货膨胀让他们感到担忧，她说“价格与10年前大不同”。伊利诺伊州69岁的居民巴格利表示，汽油、杂货价格上涨“非常荒谬”，她“已经在削减开支了”。

与此同时，消费者开始动用储蓄，并更多地使用信用卡。美国公共广播电台报道说，进入假日购物季，许多消费者的储蓄水平已经很低，在疫情期间存下的钱所剩无几，所以人们都在借贷消费。根据纽约联邦储备银行的报告，今年第三季度，美国信用卡余额同比增长15%，创下20多年来最大增幅。“Adobe分析”报告称，与去年相比，选择“先买后付”的人数增加了13%。9月份，美国人的储蓄仅占税后收入的3.1%，还不到疫情之前的一半。相对于富人，穷人的储蓄下降得更快。

美国西雅图KIRO7电视台报道说，在创纪录的通胀之中，人们正感受假日购物的痛苦。一份报告显示，在通胀高企的情况下，美国人的支出比以往任何时候都要多，这也意味着人们承担了更多的债务。《纽约时报》指出，美国物价正以数十年来最快的速度攀升，美联储试图通过提高利率来控制物价。这种通过提高借贷成本来抑制需求的做法，反过来又让消费者对经济感到悲观，而美国经济很可能陷入衰退。

密歇根大学11月的一项调查显示，美国“消费者信心指数”急剧下降，从10月的59.9下降至11月的56.8。同时，世界大型企业联合会的消费者信心指数从10月份的102.2跌至11月的100.2，为7月份以来的最低数据。美国有线电视新闻网指出，进入最重要的假日购物季，“美国消费者仍对本国经济状况不太有信心”。

路透社报道称，美国消费者信心处于四个月低位，在高通胀和借贷成本上升的情况下，美国家庭在未来6个月购买大件商品的意愿下降，加剧了明年经济衰退的风险。全球咨询公司安永的经济学家莉迪娅·布苏尔表示，即使消费者继续购物，“他们对整体经济形势感到沮丧，而且他们会越来越不愿意花钱”。

雅虎网站刊文称，尽管美联储今年已经6次加息，但美国通货膨胀率仍接近40年来的高点，投资银行、首席执行官和消费者“对美国经济的前景越来越悲观”。

路透社报道说，对经济学家们进行的调查显示，美国经济将在未来一年陷入短暂而轻微的衰退。蒙特利尔银行资本市场公司高级经济学家萨尔·瓜蒂耶里表示，除非通货膨胀迅速消退，否则美国经济“似乎仍会遇到一些麻烦”，只是可能比预期晚了一些。瓜蒂耶里说：“但这是假设经济的持久性不会迫使美联储更加猛烈地踩刹车，在这种情况下，延迟的衰退可能只会预示着更严重的衰退。”

路透社报道说，已经有明显迹象表明美国经济正在放缓，尤其是在美国房地产市场，该市场通常最先对紧缩的金融状况做出反应。45名经济学家对美国GDP做出预测，其中27人认为，在2023年，美国将出现连续两个季度或更长时间的衰退。

国际评级机构惠誉日前再次下调2023年全球经济增长预期。惠誉表示，随着货币政策收紧的步伐加快，预测美国2023年经济增长仅为0.2%，低于早先预测的0.5%。

(责编：贾文婷、杨牧)