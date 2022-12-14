本报记者 任皓宇 沈小晓

宇通公司生产的纯电动客车行驶在卢塞尔体育场外的公路上。

穆拉比特摄

2022年卡塔尔世界杯吸引着各国观众的目光。驱车行驶在卡塔尔首都多哈，主干道旁世界杯标识随处可见，路牌上醒目标注着世界杯各球场的方向，街头不时可见身着各色球衣的球迷。日前，记者探访多哈多地，感受到赛场内外的中国元素，助力中东地区首场世界杯赛事成功举办。

“这座体育场的建设显示了中国企业的能力和水平”

一到多哈，记者便兑换了一些当地货币。10元面值的卡塔尔里亚尔纸币上，卢塞尔体育场的造型极为醒目。走出卢塞尔地铁站，被称为“金色之碗”的体育场映入眼帘。4200多个总面积约6万平方米的三角形单元铝板，分段拟合出碗形弧面。铜色圆形玻璃幕墙，斑斓的灯光，让夜间的卢塞尔体育场更显璀璨。

卢塞尔体育场由中国铁建国际集团有限公司（以下简称“中国铁建”）承建，可容纳约9.2万名观众，承担世界杯半决赛、决赛、闭幕式等重要活动和赛事。

在设计和建造过程中，项目团队克服各种难题、不断优化设计，保证了卢塞尔体育场建设的高质量。“卢塞尔体育场拥有复杂的外立面和屋面索膜结构，这座体育场的建设显示了中国企业的能力和水平。”卡塔尔世界杯组委会秘书长哈桑·阿勒萨瓦迪说。

世界杯场馆运行所使用的绿电，全部来自多哈以西约80公里荒漠中的一排排太阳能电池板。哈尔萨电站是卡塔尔第一座非化石燃料电站，是该国推进“2030国家愿景”建设的重点项目。电站由中国电力建设集团承建，受到卡塔尔各界的好评。“哈尔萨电站的顺利建成、投产对卡塔尔新能源产业发展具有典型示范作用，也帮助卡塔尔政府实现了举办碳中和世界杯的承诺。”卡塔尔能源事务国务大臣萨阿德·卡比说。

中国企业不仅在卡塔尔留下一个个高质量的建设项目，还为当地培训了大量人才。在卢塞尔体育场项目建设的5年多时间里，中国铁建和当地企业携手培养了200多名高级项目管理人员、500多名工程技术人员和7000多名熟练工人。如今，他们在卡塔尔和中东多个国家的不同项目上担当重任，有力促进了当地基础设施建设和经济社会发展。

“中国产品种类多、质量好，受到消费者的喜爱”

在多哈滨海大道附近的一家世界杯特许商品专卖店里，很多顾客正在挑选心仪的纪念品。冰箱贴、钥匙扣、马克杯、世界杯吉祥物毛绒玩具……琳琅满目的商品中，随处可见“中国制造”的身影。店员艾哈迈德告诉记者：“我们日常用的很多产品都是从中国进口的，中国产品种类多、质量好，受到消费者的喜爱。”

在拉古纳购物中心，记者看到几名顾客正在向店员咨询电视机。“我之前买过一台海信电视机，用起来不错。这次我准备再买两台，放在店里用，方便顾客观看世界杯。”阿尔马利·库韦克经营一家小餐馆，有不少顾客希望边用餐边看世界杯。“和同类产品相比，中国电视机质量好、价格优，相信有了这两台电视机，来店里吃饭、看球的客人会更多。”

在体育场周边，一辆辆客车在赛场、酒店之间穿梭，运送球迷、国际足联官员和媒体记者。中国制造的新能源客车是车队的主力军。2020年，中国宇通公司中标卡塔尔世界杯服务用车项目，加上后续订单，卡塔尔从中国进口了1500台客车，其中包括888台纯电动客车。针对卡塔尔温度高、风沙大的环境特点，设计团队专门开发和优化适配了车型，对空调、动力电池进行专门设计，电机配备了泥沙防护结构，使其能够更好适应当地环境。

卡塔尔交通与通信大臣苏莱提表示，绿色和可持续发展是卡塔尔“2030国家愿景”的核心理念，中国制造的电动客车不仅为卡塔尔举办碳中和世界杯作出贡献，还将助力卡塔尔公共交通电动化和国家绿色发展战略。

“为中卡关系发展提供了强劲动力”

今年10月19日，来自中国四川的大熊猫“京京”和“四海”乘专机抵达多哈，这是大熊猫首次旅居中东地区。世界杯开幕前夕，“京京”和“四海”正式与公众见面。记者来到豪尔熊猫馆时，“京京”正悠闲地靠在木头旁咀嚼着竹子，“四海”骑在树杈上玩耍，它们在自己专属的生活区开启了新生活。

世界杯期间，很多球迷提前订好票，来大熊猫馆转一圈。不少当地小朋友在家长的带领下来看大熊猫。“大熊猫太可爱了，我希望以后有机会到大熊猫的故乡看看。”来自约旦的小朋友欧贝德说。他的父亲穆罕默德告诉记者，欧贝德从小就喜欢大熊猫，经常看大熊猫相关的动漫。“因为喜欢大熊猫，他时不时问我一些关于中国的事情，我能感受到我们的文化中有很多共通之处。”

单脚颠球、换脚、背部停球、射门……在国际足联球迷节展区的蒙牛展台，来自山东临淄蹴鞠表演队的蹴鞠表演吸引不少球迷驻足。观看完蹴鞠表演，各国球迷换上蹴鞠服装，沉浸式体验中华传统体育文化的魅力。展台旁的11位中国足球少年也引来不少球迷合影。据了解，这些足球少年是由2022“希望工程·蒙牛世界杯少年足球公益行”项目遴选出来的，此次专程赴卡塔尔交流。11月21日，他们与当地青少年球队在多哈学院进行了一场友谊赛。“足球是特殊的纽带，将我们凝聚到一起，一起拼搏，一起向前。”卡塔尔进步体育学校创始人威斯特摩兰表示：“我的学校有很多来自不同国家的学生，他们因为足球相识、结下友谊。这是文化交流的一种方式，大家通过足球增进了解。”

中国驻卡塔尔大使周剑表示：“中国元素为卡塔尔世界杯作出重要贡献，加深了中卡两国人民之间的友谊，夯实了两国合作的民意基础，为中卡关系发展提供了强劲动力。”

（本报多哈电）

《 人民日报 》（ 2022年12月14日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)