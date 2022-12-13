新华社阿布扎比12月12日电 （记者苏小坡）当地时间12月11日，国务院副总理胡春华在阿联酋首都阿布扎比会见阿副总理兼总统办公厅主任曼苏尔。

胡春华首先请曼苏尔转达习近平主席对穆罕默德总统的亲切问候，介绍了中共二十大取得的重大成果和深远意义。他表示，今年以来，习近平主席同穆罕默德总统先后会晤和通电话，就深化两国全方位合作达成广泛共识。日前，首届中国—阿拉伯国家峰会和中国—海合会峰会成功举行，取得丰硕成果。中方愿与阿方一道，认真落实好两国元首共识，推动中阿关系和两国务实合作取得新进展。

胡春华表示，中方愿同阿方巩固政治互信，加强发展战略对接，推进高质量共建“一带一路”，在巩固传统能源合作基础上，积极拓展新能源和可再生能源领域合作，打造高科技领域合作新亮点，进一步加强抗疫合作。

曼苏尔表示，阿方始终高度重视发展对华关系，坚定奉行一个中国原则，愿同中方深化经贸、能源、投资、工业、科技、教育、人文和医疗卫生等领域合作，进一步密切在国际和地区事务中沟通协调，不断丰富阿中全面战略伙伴关系内涵。

《 人民日报 》（ 2022年12月13日 03 版）

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