当地时间12月9日下午，首届中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会在沙特阿拉伯首都利雅得举行。习近平主席出席峰会并发表主旨讲话，从团结、发展、安全、文明四个方面精辟阐释如何建立中海战略伙伴关系，并提出未来3到5年中海合作五大重点领域。习近平主席的主旨讲话真诚务实、掷地有声，进一步夯实了中海政治互信，深化了中海利益融合，巩固了海合会国家发展对华关系的决心和信心。

首届中海峰会发表《中海峰会联合声明》，宣布加强中海建立起来的战略伙伴关系，为中海关系未来发展提供了行动指南。峰会还发表《中海战略对话2023年至2027年行动计划》，就未来5年中海各领域合作作出规划。峰会达成的成果充实了中海关系战略内涵，不仅对双方各自发展振兴具有重要意义，也为维护地区乃至世界和平发展注入了正能量。

中海坚持做共促团结的伙伴，双方关系的基础将不断巩固。中国和海合会国家始终相互支持彼此主权独立，尊重各自发展道路，坚持大小国家一律平等，坚定维护多边主义。习近平主席在峰会上强调，我们要不断夯实政治互信，坚定支持彼此核心利益。海合会国家表示，支持中国发展经济、维护国家主权和领土完整，恪守一个中国原则。中海共同维护不干涉内政原则，携手践行真正的多边主义，维护广大发展中国家共同利益，不仅符合双方各自利益，也将为维护国际关系基本准则和国际公平正义汇聚强大力量。

中海坚持做共谋发展的伙伴，双方合作的活力将不断释放。中国拥有广阔消费市场，工业体系完备；海方能源资源丰富，经济多元化发展方兴未艾，双方是天然合作伙伴。双方加强发展战略对接，有利于发挥互补优势，共同培育发展动能。习近平主席在峰会上提出构建能源立体合作新格局、推动金融投资合作新进展、拓展创新科技合作新领域、实现航天太空合作新突破、打造语言文化合作新亮点。这五大领域充分体现了中海关系的深度和广度，将进一步推动双方合作全面提升，实现跨越式发展。在个别国家将国际能源资源政治化、工具化的当下，海合会国家坚持战略自主，同中国一道致力于维护国际能源市场稳定，实现合作共赢，中海关系的战略内涵进一步彰显。

中海坚持做共筑安全的伙伴，将为维护世界和平稳定贡献重要力量。面对国际和地区风云变幻以及金融危机、新冠肺炎疫情、重大自然灾害等挑战，双方同舟共济，守望相助。中国将继续坚定支持海合会国家维护自身安全，支持地区国家通过对话协商化解分歧，构建海湾集体安全架构。中方欢迎海合会国家参与全球安全倡议，共同维护地区和平稳定。峰会期间，双方领导人就地区和国际问题进行讨论，一致同意应共同努力实现全球和平、安全、稳定和繁荣，将恢复国际和平与安全作为优先事项，通过各国相互尊重和开展合作实现发展和进步，充分展现中海共同致力于维护和平稳定的责任担当。

中海坚持做共兴文明的伙伴，将为人类文明发展进步作出积极贡献。中海同属东方文明，文化价值相近，人民相知相亲。近两千年来，双方人民秉持重和平、尚和谐、求真知的“东方智慧”，沿着古丝绸之路往来不绝。《中海峰会联合声明》指出：“双方领导人表示愿加强文明对话和不同文化间的交流互鉴，维护文明多样性，强调各国人民和民族包容共处是国际社会最重要的原则和价值基础。”这不仅有利于不断夯实中海友好的社会基础，也有利于弘扬东方文明深厚精髓，促进人类文明发展进步。

中国和海合会国家各自肩负民族发展振兴的光荣使命。双方以建立并加强中海战略伙伴关系为契机，继往开来，携手奋进，一定能不断谱写中海团结互助、合作共赢的新篇章。

《 人民日报 》（ 2022年12月14日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)