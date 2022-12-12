新华社旧金山12月11日电（记者吴晓凌）美国加利福尼亚州旧金山湾区各界华侨华人11日在旧金山唐人街的中华文化中心礼堂隆重举行“南京祭”活动，纪念南京大屠杀85周年。

该活动已经连续举办26年，体现了海外侨胞捍卫历史真相，守护世界和平的坚定信念。南京大屠杀索赔联盟、旧金山湾区中国统一促进会、旧金山抗日战争史实维护会和慰安妇正义联盟等团体和华侨华人代表汇聚一堂，会场气氛庄严肃穆，大家共同缅怀英烈、悼念遇难同胞，呼吁牢记历史教训，维护世界持久和平。中国驻旧金山总领事张建敏、旧金山市政府代表出席活动。

张建敏在致辞中表示，中国人民谱写了国家和民族发展的壮丽史诗。当今世界和平与发展局面来之不易，应牢记历史教训，捍卫历史正义，坚决反对和谴责任何企图否定二战成果，挑战战后国际秩序的言行，共同维护联合国宪章的宗旨和原则，告慰遇难同胞和先烈。

南京大屠杀索赔联盟主席张蓝真表示，中国政府2014年设立南京大屠杀死难者国家公祭日以来，极大促进了旧金山湾区“南京祭”活动向深度和广度发展，受到国内外越来越多的关注和支持。她说，海外华侨华人与祖国永远血脉相通、荣辱与共。

世界抗日战争史实维护联合会会长李玲说，中国人民付出巨大牺牲，取得抗战伟大胜利，众多海外华侨华人积极投身抗战，献出生命。“先辈完成了时代的责任和使命。今天我们这一代也面临历史赋予我们的不可推卸的责任和使命”。

旧金山湾区中国统一促进会会长关家澄号召海外华侨华人牢记历史、勿忘国耻，奋发图强、振兴中华，致力于民族复兴的伟大事业，担当中国与世界繁荣发展的纽带。

今年“南京祭”活动的开场环节是一组少年儿童登台朗诵《和平宣言》。他们还各自创作了以和平鸽为主题的绘画，张贴在“南京祭”活动现场的墙上。对历史血脉的传承，对世界和平的祈愿，正在年轻一代心里生根发芽成长。

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