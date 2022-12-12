新华社北京12月12日电 综合新华社驻外记者报道：乌克兰总统泽连斯基11日分别与法国总统马克龙和土耳其总统埃尔多安通话；俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫11日说，俄罗斯与西方的关系已进入并将长期处于对抗状态。

——乌克兰总统泽连斯基11日在社交媒体发文表示，当天他与法国总统马克龙和土耳其总统埃尔多安分别通话。在与马克龙通话中，双方就落实乌方提出的关于恢复和平的“十点”方案、加强两国安全与能源稳定合作等问题进行了讨论。在与埃尔多安的通话中，双方就“乌克兰粮食”计划和进一步扩大黑海粮食外运协议的可能性问题进行了讨论。

——法国总统府爱丽舍宫11日晚就法乌总统通话发表新闻公报说，马克龙向民用基础设施正在遭受轰炸的乌克兰表达了法国的支持，并重申支持乌方提出的恢复和平的“十点”方案。两国总统还讨论了即将于13日在巴黎举行的两场支持乌克兰大会的筹备工作。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在“俄罗斯-1”电视频道11日播出的节目中表示，俄罗斯与西方的关系已进入并将长期处于对抗状态。他还表示，欧洲在摆脱对俄天然气依赖方面的意愿已达到荒谬的程度，并最终转而依赖美国的液化天然气。这两种依赖是相同的，只是后者互惠性要少得多。

——乌克兰总理什梅加尔日前在内阁会议上表示，目前该国所有火力和水力发电厂均遭到破坏，40%的高压输电设施不同程度受损。他指出，虽然乌能源系统局势得到控制但大部分地区仍面临严重电力短缺。

——美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比9日在一场媒体吹风会上援引美国情报部门信息宣称，俄罗斯和伊朗正以俄乌冲突为契机发展“全面防务伙伴关系”，对乌克兰和伊朗邻国构成威胁。美联社报道认为，美方公布上述情报是其“在全球范围内孤立俄罗斯的蓄意努力的一部分”。美国国防部当天宣布，向乌克兰提供价值2.75亿美元的额外安全援助。

——俄罗斯外交部副部长里亚布科夫9日表示，俄罗斯恪守不允许发生核战争的原则。俄方一直对西方有关俄准备使用大规模杀伤性武器的指责保持警惕和关注，事实上，西方核大国正在竭尽全力提升其对乌克兰冲突的介入程度。里亚布科夫还认为，美国不打算就俄罗斯安全保障问题举行谈判，但如果美国在这一问题上“表现出理智”，俄方愿意进行对话。他表示，不能排除美国会冒险降低与俄罗斯的外交关系层级或进行新一轮大规模外交官驱逐行动。

——俄罗斯外交部网站9日晚发布声明称，为回应加拿大方面对俄罗斯官员等实施的个人制裁，俄方参照对等原则，将200名加拿大公民列入禁止入境名单，包括加拿大高级官员、现任和退休议员、执法机构人员、专家学者等。

——据乌克兰国际文传电讯社9日报道，乌经济部第一副部长丹尼斯·库金称俄方发动的能源袭击导致乌经济形势持续恶化，据最新预测，2022年乌国内生产总值（GDP）预计将下降33.2%。

——俄罗斯总统普京9日表示，世界上发生冲突的可能性正在增加，这是因为西方政客试图以各种方式维护其在政治、经济、金融、军事和意识形态领域的霸权。（参与记者：唐霁、李东旭、黄河、陈畅、刘恺、邓仙来、耿鹏宇、赵冰）

(责编：崔译戈、刘慧)