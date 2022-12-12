新华社东京12月12日电 专访：“不能让谎言到处传播”——访日本南京大屠杀问题研究专家笠原十九司

新华社记者杨光 李光正

“作为一个人，我不喜欢说谎，更不能让有关历史的谎言到处传播。一个国家如果对公众隐瞒事实真相，就会走上错误的道路。这就是日本战前的教训。”日本南京大屠杀问题研究专家、都留文科大学名誉教授笠原十九司日前在日本山梨县家中接受记者采访时说。

今年78岁的笠原从20世纪80年代初开始调研南京大屠杀历史，至今已近40年。今年是南京大屠杀惨案发生85周年。笠原对记者表示，希望日本政治人士和民众多去南京了解真相，反省错误的历史，通过正确的历史教育杜绝战争惨剧再次发生。

笠原开始研究南京大屠杀历史，缘于其大学老师家永三郎的“教科书诉讼案”。作为知名历史学者，家永三郎在其编写的高中教科书《新日本史》中提及南京大屠杀。日本文部省在审定教科书时，却要求家永三郎修改和删除书中的多处记述。家永三郎拒绝妥协，并以“审定违反宪法和教育基本法”为由状告日本政府。为在法庭上支持恩师，笠原亲自到南京实地调查并出庭作证，最终帮助家永三郎取得部分胜诉。

长期以来，笠原坚持以严谨的态度治学著书，揭露侵华日军南京大屠杀的历史真相。至今，笠原共出版关于南京大屠杀历史的个人专著十余部，共同参与编写书籍30多部。

在采访中，笠原向记者展示了自己部分著作。他拿起一本红色封面的册子告诉记者：“这是我1997年出版的《南京事件》，至今仍有人购买，总销量超过10万本。”

不间断的研究和大声疾呼让笠原经常受到日本右翼的攻击。他说：“我刚转到都留文科大学工作不久，右翼的街头宣传车就跑到都留市来到处乱窜，用喇叭大声喊。这样的骚扰持续了一个月，但我不为所动，最终他们只能选择放弃离开。”

“可怕的是，有些右翼分子会使用暴力。虽然我没有受过伤，但是和我一起做研究的同伴遭过袭击。”笠原说。

为求自保，笠原在日常生活中养成了三个习惯：一是在电车站台等车时，绝不会站在最前排，以防有人从后面突然把自己推下去；二是晚上在家，一定会拉上窗帘，以防窗外有人看清自己的位置，从远处射击；三是一个人在路上行走时，一定会注意身后车灯打出的光，从光线的方向观察车子有没有撞向自己。

至今仍有一些右翼分子在网上留言，或直接发邮件、传真恐吓笠原。对此，笠原笑着说：“大多数人在遭受恐吓之后会选择沉默，但我觉得一受恐吓就闭嘴，那才是最危险的。所以我继续写书，继续演讲。虽然我的力量有限，但是在能发声的时候，我选择尽量发声。”

面对恐吓，笠原并没有觉得自己孤立无援。他说：“有人请我去做讲座、公开演讲，有人购买、阅读我的书，也有一些报纸找我约稿，刊登我写的关于南京大屠杀的文章。他们都在以自己的方式支持和信赖我，对此我是有感觉、有自信的。”

南京大屠杀历史问题长期处于“世界关注，日本沉默”的状态。笠原的一己之力，并不能完全改变错误的历史观。在日本右翼保守势力的苦心经营下，日本社会有关二战历史的叙事不断偏离历史真相，淡化洗白日本战争罪行。

对此笠原认为，要解决历史问题，真正改善日中关系，必须在日本全社会层面加强历史教育。只有直面和反省错误的历史，通过教育学会理性思考，才能避免战争悲剧重复发生。幸运的是，现在的日本年轻人可以通过互联网等渠道了解真实历史。

笠原说，日本一些政客仍然没有真正反省日本的侵略战争，希望他们能够鼓起勇气，去南京了解历史真相。“期待日本出现像时任联邦德国总理维利·勃兰特那样的人士。”

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