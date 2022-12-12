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伊朗天然气出口增长破纪录 增幅达15%

2022年12月12日15:53 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 伊朗石油部宣布，尽管美国一直对伊朗实施制裁，但2022年该国天然气出口仍破纪录大幅增长，与2021年同期相比增加了15%。

伊朗《和解报》发表题为“伊朗打破天然气出口记录”的文章说，伊朗石油部长贾瓦德·奥吉本月9日在石油工业高级负责人会议上说，尽管遭美国长期残酷制裁，“但与去年相比，今年我们的石油、凝析油、天然气和石化产品出口显著增加。”他特别指出，“2022年4月20日到现在，与去年同期相比，我们的天然气出口增长了15%。”

贾瓦德·奥吉说，由于有丰富的石油资源，伊朗可以通过投资轻松地每天至少生产500万桶石油，另外，伊朗已制定了石油和天然气宏伟规划，在未来8年内，伊朗四大公司需要2400亿美元完成规划中的项目。他说，伊朗已经与国内外的公司、银行和投资者签订了200多亿美元的合同和800多亿美元的备忘录。他表示，多年来，虽然美国对伊朗进行制裁，但欧洲许多公司一直在与伊朗合作。现在伊朗仍面临制裁，该国的石油生产、销售等部门必须肩负起更大责任，努力开拓国际市场。（安国章）

(责编：苏缨翔、刘慧)

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