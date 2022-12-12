新华社加拿大蒙特利尔12月11日电（记者康逸 陈琛）联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）主席、中国生态环境部部长黄润秋11日表示，过去十年，中国生物多样性保护目标执行情况好于全球平均水平。

黄润秋在当天举行的青年边会致辞中说，作为全球生物多样性最丰富的国家之一，也是最早加入《生物多样性公约》的国家之一，中国一贯高度重视生物多样性保护，大力推进生物多样性保护主流化，有效保护了90%的陆地生态系统类型和74%的国家重点保护野生动植物种群，300多种珍稀濒危野生动植物野外种群得到了很好的恢复。十八大以来累计完成造林9.6亿亩，占全球人工造林的四分之一，人工林面积长期居世界首位。这些成绩的取得，离不开中国全社会特别是广大青年人的积极努力。

在此次青年边会上，中外青年代表还共同发布《全球生物多样性保护青年倡议》，倡议各国青年成为全球生物多样性保护理念的积极传播者；做可持续生活的模范；推动形成生物多样性保护的良好社会氛围；号召各国青年以科学理性的姿态参与全球生物多样性治理和“2020年后全球生物多样性框架”目标的落实。

联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛在致辞中表示，中国青年在保护生物多样性方面采取了很多行动，并积极为生物多样性议程的进展作出贡献。在保护生物多样性方面，中国已经取得了很大成就。中国青年正是这些成就的一部分。他们可以将这些经验和有益实践与世界各国的青年人分享。

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