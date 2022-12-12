“站在历史的十字路口，我们要赓续中海友好传统，以建立中海战略伙伴关系为契机，充实中海关系战略内涵。”12月9日，国家主席习近平出席首届中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并发表主旨讲话，总结历史经验，擘画未来蓝图，为构建面向新时代的中海关系指明方向路径，为中海友好合作注入了强劲动力。

海合会是海湾地区最主要的政治经济组织。海合会国家不仅区位优势突出，是联通亚非欧的地缘枢纽，而且是世界经济的能源宝库，能源资源富集，石油、天然气储量分别占全球的30%、20%。早在海合会成立伊始，中国便与其建立了联系。41年来，中海关系全面、快速、深入发展，在经贸、能源、金融、投资等领域开展了富有成效的合作，走在中国同中东地区国家合作的前列。中海关系也成为中国同发展中国家合作的典范。

回顾过往，中海关系之所以实现跨越式发展，归根结底在于深厚互信、高度互补、民心相通、患难与共。过去10年，中国保持海合会第一大贸易伙伴和第一大石化产品出口国地位。2021年，双方贸易额突破2300亿美元，中国从海合会国家进口原油突破2亿吨大关。此次建立中海战略伙伴关系，意味着双方关系进入更高水平发展的新阶段。当前，双方产能、基础设施建设等传统合作广泛深入，5G通信、新能源等高技术合作方兴未艾，“智造”新名片、产业新图景展现出中海发展新气象。面向未来，双方应进一步巩固政治互信、深化合作内涵，做共促团结、共谋发展、共筑安全、共兴文明的伙伴，推动中海关系不断迈上新台阶。

以首届中海峰会为契机，中国将同海合会国家一道，打造更加立体的能源合作新格局，加快推动金融投资合作新发展，培育人文合作新亮点，拓展创新合作新领域，深化中海利益融合。中国将继续从海合会国家持续大量进口原油，扩大进口液化天然气；充分利用上海石油天然气交易中心平台，开展油气贸易人民币结算；开展金融监管合作，便利海合会国家企业进入中国资本市场；共建大数据和云计算中心，加强5G和6G技术合作；开展航天员选拔训练合作，欢迎海合会国家航天员进入中国空间站，同中国航天员联合飞行并进行空间科学实验；同300所海合会国家大中小学合作开展中文教育，建立中文学习测试中心和网络中文课堂……中国的一系列政策举措、务实行动，充分展现了共同创造中海关系更加美好未来的真诚愿望。

以心相交，方能成其久远。中国和海合会国家同属东方文明，是天然的合作伙伴。秉持重和平、尚和谐、求真知的“东方智慧”，中海一定能为双方人民带来更多切实利益，开创中海关系更加美好的新篇章。（经济日报评论员）

（来源：经济日报）

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