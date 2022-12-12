【环球时报驻德国特约记者 青木 环球时报特约记者 于文】日内瓦当地时间12月9日，世界贸易组织（WTO）发布专家组报告，裁定美国2018年对中国等国家和地区的进口钢铁和铝产品加征关税的措施违反WTO相关规定，驳回美援引WTO“安全例外条款”进行的抗辩。这距离美国实施这些关税已经过去了4年9个月。因为案件的复杂性和新冠肺炎疫情影响，这一裁决几经推迟，来之不易。中国是诉方之一，商务部新闻发言人10日表示，中方对专家组作出的客观、公正裁决表示赞赏。中方希望美方尊重专家组裁决和世贸组织规则，尽快纠正违规措施，与中方和其他世贸成员相向而行，共同维护多边贸易体制。但美国贸易代表办公室发言人9日发表声明称，它“强烈反对”WTO专家组的“错误解释和结论”，拜登政府不会取消这些关税。11日接受《环球时报》记者采访的中国专家都表示，美国的拒绝在意料之中。历史上，对于WTO做出的不利于自己的裁决，美国往往都是拒不接受，拒不改正。“每个人都知道，这是明显的保护主义，”有美国专家对美联社说。

美国的国家安全主张“没有道理”

“由三名贸易专家组成的世贸组织专家组站在中国、挪威、瑞士和土耳其一边，并鼓励美国使其措施符合WTO义务。”彭博社称，世贸组织表示，美国在特朗普领导下加征的钢铁和铝关税违反国际贸易规则，“这是对打着特朗普‘美国优先’政治口号政策的谴责”。

2018年3月，时任美国总统特朗普根据美国《1962年贸易扩展法》第232条款，以“维护国家安全”为由对进口钢铁和铝产品分别加征25%和10%的关税。美联社称，在此之前，这一条款很少被引用，这些关税激怒了中国和一些美国的长期盟友，包括欧盟和日本。《华尔街日报》称，最初向世贸组织提诉的是中国，包括欧盟在内的其他8个国家和组织也加入了此案。“在美国做出让步后，一些国家和组织退出了。”2018年11月，WTO争端解决机构召开会议，同意设立专家组审查美国宣布的措施。

彭博社称，值得注意的是，世贸组织裁决驳斥了美国关于“WTO无法调解事关美国主权安全措施”的论点。美国表示，WTO规则的“例外条款”允许各国政府采取“它认为保护其基本安全所必需的行动”，其措施不受WTO监督。长期以来，世贸组织出于对各国主权决定的尊重，一直避免涉及国家安全问题的诉讼。但WTO专家组9日在报告中表示，美国的国家安全主张“没有道理”，因为它们不是“在战争或其他严重的国际紧张局势下实施”的。

中国商务部新闻发言人10日表示，2018年以来，美国对部分世贸成员的钢铝产品选择性加征关税，以“国家安全”之名，行单边主义、保护主义之实，严重破坏以规则为基础的多边贸易体制。该措施不仅受到众多世贸成员的共同反对，也在美国国内遭到广泛批评。事实证明，安全例外条款不是单边主义、保护主义的“避风港”。

美国的征税措施也涵盖中国香港。香港特区政府发言人10日表示，世贸组织专家组的裁决清楚显示，美国滥用国家安全概念，图谋将经贸问题政治化。事实上，香港只有极少量铝材产品出口到美国，没有本地钢铁产品出口到美国，不可能对美国国家安全造成威胁或损害。

“瑞士WTO状告美国获胜”，瑞士《20分钟报》称，由于疫情影响，该诉讼花费了四年多的时间。据报道，瑞士最初向美国提出免除额外关税的友好请求，但美国没有对此做出反应。

“这是明显的保护主义”

美国贸易代表办公室发言人9日发表的声明生动阐释了什么叫蛮横无理。声明称，“WTO无权事后猜测其成员面临的广泛安全威胁”，还指责“WTO无法有效阻止中国等国严重和持续的非市场产能过剩”“世贸组织现在建议美国也必须袖手旁观。美国不会将其基本安全的决策权交给WTO专家组”。“政治新闻网”9日称，美方的挑衅态度正值其《通胀削减法》中的大规模补贴引发人们对“美国对基于规则的全球贸易体系”承诺的新担忧。

“每个人都知道，这是明显的保护主义”，美联社9日引述乔治梅森大学贸易分析师麦丹尼尔的话说。然而，报道称，该决定可能不会对现实产生影响。“如果美国对裁决提出上诉，那将无济于事。因为自从美国阻止任命新法官后，世贸组织的上诉机构已经3年没有运作了。”

彭博社称，钢铝税案后，西方的贸易政策发生了转变。据说美国和欧盟正在考虑对中国钢铁和铝征收新的关税，作为“打击碳排放”努力的一部分。“这是个转变——从特朗普政府依赖的WTO‘国家安全例外’漏洞，到以‘保护环境’为名实施贸易限制。”

WTO下周审查美国贸易政策

世贸组织上诉机构原本有7名法官，但2018年1月后仅剩3名法官，这是该机构保持运行的最少法官人数。由于美国顽固拒绝延长在任法官任期或任命新的法官，2019年12月，3名法官中的2人任期结束，上诉机构正式停摆。

“下周，拜登政府将在日内瓦面临尴尬处境。”美国《国会山报》10日报道称，WTO将于12月14日至16日对美国进行贸易政策审查。上次审查原定于2020年进行，但由于新冠肺炎疫情被推迟。早在2018年，各国就向特朗普政府提出一系列棘手问题，拜登政府也将面临这些问题，其中最重要的是：美国究竟想要什么以换取“解封”WTO上诉机构？当时，面对各方的提问，“美国八次以完全相同的280字答复作出回应”。

《国会山报》称，美国应该已预料到这个问题，在11月的WTO 会议上发表了一些有趣的评论：它表示美国“不会预先判断”改革应该“是什么样子”，并要求其他国家“以开放的心态进行对话”。评论称：“这离答案还差得很远。说实话，美国似乎完全满足于现状。”

对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉11日告诉《环球时报》记者，美国现在是世贸组织管理体系的破坏者，其行为是对国际规则、国际法信誉的打击。美国一天到晚说“以规则为基础的国际秩序”，但它自己却带头破坏规则。对于这样的美国，我们应该团结国际社会大多数力量，用国际规则形成道义上的施压，占据道义上的高地。

（来源：环球时报）

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