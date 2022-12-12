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外媒：欧盟9国要求反击美国《通胀削减法》，马克龙态度尤其强硬

2022年12月12日14:48 |
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【环球时报综合报道】美国的保护主义贸易政策正迫使越来越多的盟友“另寻出路”。据西班牙《国家报》网站9日报道，欧盟9个地中海国家，即西班牙、法国、意大利、葡萄牙、希腊、克罗地亚、斯洛文尼亚、马耳他和塞浦路斯的领导人当天在西班牙举行会议，要求欧盟委员会对美国政府的《通胀削减法》作出共同回应。同日，欧洲EURACTIV网站刊发对韩国产业通商资源部官员安德根的采访称，欧盟和韩国应合作应对美国的《通胀削减法》。

《国家报》称，欧洲国家认为美国该法案是保护主义政策，有损欧洲产业发展。欧盟地中海国家领导人会议的最后公报呼吁以“欧洲的方式”应对美国的法案等诸多挑战。报道称，本月初曾访问美国的法国总统马克龙的态度尤其强硬，他在会上明确表示，所有国家都同意有必要对美国的立法作出“强烈回应”。他甚至给出了一个具体时间表：明年的第一季度。

“欧盟和韩国有很大的合作空间，使美方《通胀削减法》与WTO体系更加兼容，”安德根在采访中称，欧盟和韩国可以与美国政府合作，“尽量减少法案的歧视性影响”。“如果他们无动于衷，我们将不得不寻找另一种选择。”

最近，如何应对美国的《通胀削减法》成为韩国政府外交商务领域的头等大事，除了正在美国活动的韩国政府国会代表团外，韩国外交部第二次官11日也赴美开始游说活动。但据《韩民族新闻》11日报道，参加韩国政府国会代表团的共同民主党议员金汉正表示，从美国当地的氛围来看，拜登所谓将对《通胀削减法》进行“调整”的说法“纯粹就是口头说说而已”，实际上是一种外交辞令。（张静 唐湘）

（来源：环球时报）

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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