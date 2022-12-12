新华社洛杉矶12月11日电（记者谭晶晶）据美国航天局介绍，执行美国“阿耳忒弥斯1号”无人绕月飞行测试任务的“猎户座”飞船返回地球，于美国东部时间11日12时40分（北京时间12日1时40分）降落在下加利福尼亚半岛以西太平洋水域。

“猎户座”飞船于美国东部时间11月16日搭乘美国航天局新一代登月火箭“太空发射系统”从佛罗里达州肯尼迪航天中心升空，执行“阿耳忒弥斯1号”无人绕月飞行测试任务。

据介绍，此次“阿耳忒弥斯1号”任务时长约25.5天，“猎户座”飞船飞行距离约140万英里（约225万公里）。“阿耳忒弥斯1号”无人绕月飞行测试任务是美国一系列月球探索任务的第一步，将为后续载人探月任务奠定基础。

“阿耳忒弥斯”是美国政府2019年宣布的新登月计划，最初计划在2024年前将美国宇航员再次送上月球。由于预算不足等原因，美国航天局2021年宣布，美国宇航员重返月球的计划时间推迟，最早于2025年登月。在宇航员登陆前，美国航天局计划开展代号为“阿耳忒弥斯1号”的无人绕月飞行测试和代号为“阿耳忒弥斯2号”的载人绕月飞行测试。

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