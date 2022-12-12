新华社东京12月12日电（记者钱铮）日本民间企业“i太空公司”的月球表面探测项目“白兔-R”1号任务的着陆器11日由美国运载火箭成功发射升空。

“i太空公司”当天发布的新闻公报说，该公司的月球着陆器于美国东部时间11日2时38分（日本时间16时38分）由美国太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射升空。着陆器与火箭分离后，地面控制室与着陆器建立了通信。

公报说，本次发射以及着陆器与火箭分离成功，标志着“白兔-R”1号任务的第二阶段顺利完成。这证明着陆器的结构能够耐受发射时的严酷条件，设计合理性得到确认，接下来将确保其姿态稳定和电力供应稳定。着陆器预计将于2023年4月底着陆月球。

该月球着陆器共搭载7个有效载荷，包括阿联酋穆罕默德·本·拉希德航天中心的月面探测车“拉希德”、日本宇宙航空研究开发机构的可变形月面机器人、加拿大航天局“月球探索加速器计划”的人工智能飞行计算机等。

日本一直没有登陆月球的探测器。日本首个登月探测器“好客”于11月16日发射升空后未能与地面建立通信，放弃实施登月探测任务。

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