新华社北京12月12日电 《参考消息》12日登载英国《金融时报》网站报道《美国银行高管对全球经济前景持谨慎态度》。文章摘要如下：

华尔街规模最大的一些银行对全球经济前景持谨慎态度。其背景是，消费者开始花掉储蓄，客户下调对2023年经济增长的预期。

高盛公司、美国银行和摩根大通的高管在一次行业会议上给出了他们的观点。高盛首席执行官戴维·所罗门说：“当我与客户交谈时，他们听上去极其谨慎。”

上述言论加剧了企业领导人对全球经济前景的焦虑。全球经济面临诸多挑战，包括多国央行以极限速度加息。

美国银行首席执行官布赖恩·莫伊尼汉表示，今年4月，美国消费者储蓄达到峰值，随后下降，但大多数美国人存在银行的钱仍多于疫情前，只要失业率保持在较低水平，这种情况可能会长期存在。

摩根大通消费者与社区银行部联合首席执行官玛丽安娜·莱克说，在过去三个月里，该行管理层对美国经济近期出现“温和衰退”的预期增强。

投资者继续思考美联储货币政策前景。尽管美联储主席鲍威尔为12月会议缩减加息力度作了铺垫，但强于预期的就业数据和服务部门出现增长的数据还是凸显了未来数月通胀可能继续高企的风险。

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