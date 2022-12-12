新华社北京12月11日电（记者叶书宏）12月10日，习近平主席结束出席首届中国－阿拉伯国家峰会、中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问回到国内。这次新中国成立以来我国对阿拉伯世界规模最大、规格最高的外交行动，必将以其划时代的里程碑意义在中阿关系发展史上留下光辉灿烂的一页，必将对国际格局和地区形势产生深远影响。

中阿友好是一部绵延千年的交往史、更是一部伟大精神的传承史。从丝绸古道商旅络绎，到上世纪双方全面建交，再到新世纪中阿论坛开启整体合作时代，共建“一带一路”形成合作新格局，中阿友好如涓涓细流汇聚成尼罗河水般奔涌向前，蓬勃生机的背后蕴含着人类文明友好交往的“精神密码”。

水有源，故其流不穷；木有根，故其生不穷。12月9日，习近平主席在首届中阿峰会开幕式上发表主旨讲话，以深邃的历史哲思揭示出中阿千年交往的根系源流：在丝绸古道中相知相交，在民族解放斗争中患难与共，在经济全球化浪潮中合作共赢，在国际风云变幻中坚守道义，凝聚成“守望相助、平等互利、包容互鉴”的中阿友好精神。

当地时间12月7日下午，国家主席习近平抵达沙特阿拉伯首都利雅得，出席首届中国－阿拉伯国家峰会、中国－海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。这是礼宾护卫机在空中拉出象征中国国旗的红黄两色彩带。（新华社记者谢环驰摄）

守望相助是中阿友好的鲜明特征。双方在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，在实现民族振兴梦想的事业中携手团结共进，在抗击新冠肺炎疫情的斗争中始终风雨同舟，结下兄弟情谊。战机护卫机护航伴飞，21响礼炮隆重欢迎……最高规格的外交礼遇，展现的是最真诚的尊重；“情谊如兄弟般深厚”“伟大的朋友”……密集双边会见中热络的表达，体现的是金字塔般坚固的友谊。此访亲如一家的团结氛围，再次凸显中阿全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系牢不可破。

平等互利是中阿友好的不竭动力。中阿友好基于共同的价值追求，也基于彼此成就的互利合作。从中阿峰会提出旨在构建中阿命运共同体和落实《中阿全面合作规划纲要》的“八大共同行动”，到中海峰会上提出构建能源立体合作新格局，推动金融投资合作新进展，拓展创新科技合作新领域，实现航天太空合作新突破，习近平主席与阿拉伯国家、海合会国家和沙特领导人共商中阿、中海、中沙关系发展大计，共绘未来合作蓝图。高屋建瓴的战略引领和顶层设计，将中阿、中海、中沙合作推向新高度，为带动发展中国家团结和南南合作树立了新典范。

包容互鉴是中阿友好的价值取向。中阿相知相亲的繁茂盛景，其生命力源于文明融通。无论是双边会谈会见还是两次峰会，习近平主席高度重视人文交流在中阿友好中的基础性作用，提出扩大人员往来，深化人文合作，开展治国理政经验交流和打造人文合作新亮点等一系列主张，得到阿拉伯国家热烈响应。从访问之际阿拉伯媒体聚焦中国发展，到100多位沙特青年中文学习者致信习主席立志成为阿中友好使者，再到双边会晤多位阿拉伯领导人希望借鉴中国发展经验，中阿文明互鉴的历史正在翻开新篇章。

7月20日，在沙特首都利雅得，第21届“汉语桥”世界大学生中文比赛沙特赛区冠军艾哈迈德·苏莱曼在决赛中演讲。（新华社记者王海洲摄）

文明如水，水润而有万物生。对抗思维扰动世界之际，中阿从彼此古老文明中汲取智慧，共同弘扬“重和平、尚和谐、讲信义、求真知”的文明真谛；在“文明冲突”的鼓噪中守正不移，共同倡导文明对话，反对文明歧视，守护世界文明多样性，彼此相互欣赏，不断书写互学互鉴的历史佳话。这次历史性访问，让中阿两大古老民族复兴之梦紧紧相连，将历经千年历久弥坚的友好交往推向了新高峰，为人类文明美美与共的历史书写了新佳话。

明时代之大势，行天下之大道。百年变局加速演进，世纪疫情反复延宕，中阿团结合作为变乱交织的世界注入了强大正能量。在人类何去何从的历史关口，习近平主席以立己达人的天下情怀、把握大势的深邃智慧、自信从容的勇毅担当，带领中国人民践行“为人类谋进步，为世界谋大同”的初心使命，以中国新发展为世界各国提供新机遇，以人类命运共同体理念凝聚合作发展共识，必将携手各国人民共同开创更加美好的未来。

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