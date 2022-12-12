参考消息网12月11日报道（文/鲁向明 田弘毅） 一些南非专家学者日前在接受《参考消息》记者采访时表示，中国式现代化打破了“现代化就是西方化”的发展迷思，是“人类社会发展的一项创举”，激励了发展中国家，为它们点亮了发展的希望之灯。

中国的现代化发展路径对于全球解决发展问题“是一个重要的指针”。南非非国大总经理、非国大党校董事菲比·波特吉特表示，当今世界面临诸多挑战，气候变化问题变得越来越糟，地缘政治矛盾和全球安全问题日益突出，贫困及发展问题一直困扰人类，如何处理这些全球问题，以及各国如何处理置于全球背景下的国内问题，都是当前高度关注的议题，“中国如何解决国内及全球问题都将会是一个重要的指针”。

南非约翰内斯堡大学非洲-中国研究中心主任戴维·蒙亚埃称赞中国式现代化道路是“人类社会发展的一项创举”。他认为，从共享发展机遇到分享发展经验，中国式现代化探寻出一条更加公平的发展道路，中国的发展经验对世界特别是非洲国家和其他发展中国家持续产生深远影响。

蒙亚埃说，现代化被定义为一个从传统转向现代的宏观社会变革进程。不过，中国领导层并没有单纯照搬西方的现代化概念，没有不加改变就将其应用于中国。在不加调整的情况下采用外国概念的做法，在非洲、拉丁美洲和亚洲部分地区带来了灾难性后果。作为谨慎且敏锐的历史学习者，中国领导人坚持走有本国特色的现代化道路。这意味着根据中国自身的历史、文化、价值观和国情来实现其制度和社会的现代化。

蒙亚埃强调，令中国式现代化具有独特性的是，中国拥有由14亿人口组成的庞大社会，注重作为社会正义的共同富裕，也注重改善人民的物质、文化和道德生活，它将可持续发展置于重要地位，并坚持和平发展。因此，中国的现代化在许多方面与西方的现代化有着根本不同。西方的现代化以个人主义为中心，而中国的现代化则以共同富裕为基础。

蒙亚埃表示，中国的现代化力图实现平衡，不仅注重物质发展，而且注重文化和道德进步。西方的现代化模式伴随着战争、掠夺和征服，以及对大自然的无情破坏。相比之下，中国的现代化始终强调和平发展。中国式现代化，其内涵是渐进的、以发展为导向的。这包括通过构建高水平社会主义市场经济体制来追求高质量发展。

他说：“重要的是，中国领导人也意识到，如果中国不充分利用全球化，就无法实现现代化。作为中国式现代化的关键要素，中国的和平发展和共同繁荣理念已经体现在它的全球安全倡议和全球发展倡议等倡议中。”

蒙亚埃称，对南非和其他非洲国家来说，中国式现代化已经证明了替代性现代化模式的存在。它表明现代化并不意味着西化，同时不管中国式现代化对非洲多么有吸引力，它也不应被全盘照搬。

“非洲应该找到中国式现代化和西方现代化最适宜的方面，以打造适合自身文化规范和价值观的独特现代化。”他说。

南非中国问题专家谭哲理表示，随着中国迈向现代化的道路越走越宽广，这个国家的发展前景必将越来越光明，并帮助国际社会越来越多地获益。

谭哲理强调，中国道路走得很好，在数十年里取得了人类历史上前所未有的经济和科技成就，并取得了消除绝对贫困的胜利。现在，中国正勾勒更加清晰的愿景、制定更加明确的目标，并越来越清楚地意识到其所追求的现代化并非西式现代化的翻版。

“对于一切努力使现代化符合自身国情的发展中国家而言，这是一条经验。”谭哲理说，“没有哪种现代化模式能被视作唯一的模式，也不存在适合所有国家的单一的现代化标准。”

多名非洲专家学者表示，作为全球第二大经济体，中国有能力就经济发展、环境保护、气候变化、共同繁荣等问题提供解决方案，而这些最终将有利于维护和平，让人类社会拥有共同的未来。在一个因贸易保护主义和单边主义而走上危险道路的世界上，中国带来了理性的声音。

“中国走现代化道路所实现的发展，对大多数发展中国家产生涓滴效应，使其有机会分享中国机遇，实现飞跃式发展，并构建自己的技术和生产体系。总之，通过中国式现代化道路实现中华民族伟大复兴，也将鼓励南非在自身价值体系内寻求解决方案，而不是依赖过去那些照搬的、收效甚微的发展战略。”谭哲理说。

（来源：参考消息网）

(责编：贾文婷、刘洁妍)