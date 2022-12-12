人民网华盛顿12月11日电 （记者李志伟）近日，中国驻美国大使秦刚到访马萨诸塞州波士顿港，与港务局、国际码头工人协会负责人深入交流，实地考察港口运营并与码头工人互动。

秦刚表示，波士顿港与包括中国在内的世界各国开展广泛经贸合作，充分发挥自身区位优势和辐射效应，这对美国东北部经济繁荣意义重大。港口的兴衰与贸易息息相关，中美两国互为最重要的贸易伙伴，去年双边贸易额超过7500亿美元，为美创造了260万个就业机会。中美经贸合作事关美普通民众的生活生计，不应该让政治因素影响老百姓过上更好生活。双方应持续推动中美经贸往来，助力两国经济发展，创造更多就业机会。今年是中远海运与波士顿港合作伙伴关系二十周年，希望下一个二十年双方继续深耕和拓展务实合作，为彼此带来更多互利共赢的成果，给两国民众带来更多实惠。

波士顿港务局局长莫里斯表示，中远是波士顿港的重要客户和合作伙伴，就在10多天前，中远阿尔卑斯号集装箱船成为有史以来停靠波士顿港的最大货船。而在阿尔卑斯号抵达前两周，中远玫瑰号刚刚打破此前靠港最大货轮的纪录。波士顿港在持续不断地创造新纪录，这彰显了港口与中远、国际码头工人协会之间的长期合作伙伴关系及其重要意义。他表示，感谢过去几十年持续发展的对华合作伙伴关系，致力于未来数十年继续深化合作，把握更多机遇，保持并进一步加强港口作为波士顿和新英格兰地区与中国货物流动的重要门户地位。

马萨诸塞州港务局海事部行政负责人格里森表示，波士顿港口作为新英格兰地区六州中唯一的全业务集装箱码头，为新英格兰地区的1500万消费者提供支持，对该地区供应链至关重要。未来他们希望继续拓展对华合作，从中国与新英格兰地区的贸易往来中更多受益。

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