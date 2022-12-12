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第七届“中菲马尼拉论坛”举行

2022年12月12日09:39 | 来源：人民网-国际频道
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菲律宾前总统、菲中了名誉主席阿罗约在论坛上致开幕辞。中国驻菲使馆供图
菲律宾前总统、菲中了名誉主席阿罗约在论坛上致开幕辞。中国驻菲使馆供图

人民网曼谷12月12日电 （记者赵益普）12月9日，中国驻菲律宾大使馆和菲律宾中国了解协会（简称“菲中了”）联合举办了第七届“中国—菲律宾马尼拉论坛”。今年论坛的主题为“中国共产党第二十次全国代表大会后的中国和中菲关系”。菲律宾国会、主要政党代表、政府和军方官员及各界人士约160人现场出席。

菲律宾前总统、菲中了名誉主席阿罗约在论坛上致开幕辞。她表示，中共二十大为中国未来发展规划了宏伟蓝图，在中国共产党的带领下，中国人民迈上了实现第二个百年奋斗目标的新征程，中华民族伟大复兴一定会实现。阿罗约说，国际秩序正在深刻调整，各国人民期待新的全球领导力量，中共二十大的召开为世界注入了强大稳定性和确定性，世界和平与经济发展有了更清晰的方向。

菲律宾基督教穆斯林民主力量党总裁、众议长罗慕尔德兹表示，中国在国际舞台发挥关键作用，中共二十大的每一项决定和成果都将对世界产生重大影响。世界正面临经济复苏迟缓、地区冲突不断等重大挑战，菲中各界更加需要增进相互理解与合作，进一步发展菲中友好关系，以更好地应对挑战，促进国际社会和平稳定。

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，在习近平总书记掌舵引航下，中国人民将以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。这不仅将实现中国自身的繁荣发展，也将让中国的发展惠及周边乃至世界。中菲是一衣带水、风雨同舟的近邻，未来要继续谱写中菲友好新篇章、打造更为强劲紧密的双边关系。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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