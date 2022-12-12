人民网华盛顿12月11日电 （记者李志伟）中国驻美国大使秦刚近日出席美国中国总商会芝加哥分会2022年会晚宴并发表主旨演讲。秦刚批评美国做法违背市场经济原则和商业规则，扰乱全球产业链供应链，损人不利己。他希望美方从联邦到地方政府都能为中资企业创造公平公正的环境。

秦刚表示，竞赢中国已成为美所有对华政策的出发点，国家安全概念被泛化，经贸问题被政治化、武器化，出口管制、进口限制、投资审查、科技脱钩、行业监管、产业补贴等措施纷纷出台。1000多家中国企业被列入多个管制和制裁清单，导致许多美国企业无法同中方开展正常经贸交往，也让许多中国投资者不敢来美投资做生意。美方这些做法违背市场经济原则和商业规则，扰乱全球产业链供应链，损人不利己。

秦刚表示，中美两国元首指示双方团队就宏观经济政策、两国经贸等问题进行对话。我们希望两国元首达成的共识能够切实落实，两国能够确立对话而非对抗、双赢而非零和的交往基调。

秦刚表示，这些年来一些中国企业来美投资，为当地经济和社会发展作出了重要贡献，很好地诠释了中美经贸合作互利共赢的本质。希望美方从联邦到地方政府都能为中资企业创造公平公正的环境，欢迎他们、留住他们、让他们成功。他期待着美国中西部各界继续支持、推进两国交流合作，从中收获更多友谊和合作成果。

活动当晚，秦刚应主办方邀请，为美中关系全国委员会主席欧伦斯颁发“美中友好特使奖”，对其长期致力于推动中美关系发展、增进两国相互理解和友好合作表示肯定。欧伦斯表示，中美应共同推动实现两国企业在对方国家放手投资的愿景，丰富彼此经济内涵，使工人和家庭受益，让相互尊重、和平、合作的力量造福中美两国人民。希望双方企业面对困难不要放弃，希望中美两国可以做到“相知无远近，万里尚为邻”。

美国中国总商会芝加哥分会会长倪频致欢迎辞。美国商务部长雷蒙多致贺信。芝加哥市长莱特福特、伊利诺伊州民主党联邦众议员克瑞什纳摩西、科罗拉多州州长波利斯、芝加哥市副市长梅耶卡尔分别线上、现场出席年会并致辞。美前驻华大使博卡斯、布兰斯塔德、密歇根州前州长斯奈德等出席年会。

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