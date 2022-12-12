新华社莫斯科12月11日电（记者黄河）俄罗斯总统普京与土耳其总统埃尔多安11日通电话讨论粮食走廊、在土境内建立天然气枢纽等问题。

根据俄总统网站发布的消息，两国领导人就今年7月各方达成的黑海港口农产品外运协议执行情况以及俄农产品和化肥向国际市场出口问题进行了讨论。双方表示，上述协议具有整体性，因此需要消除俄罗斯向有需求国家出口的障碍。

此外双方还强调，在天然气领域开发联合能源项目具有特殊重要性。双方将继续就在土耳其境内建立区域天然气枢纽交换意见。

双方还就双边关系、乌克兰局势和叙利亚问题等进行了沟通。

今年7月，俄罗斯与乌克兰就黑海港口农产品外运问题分别与土耳其和联合国签署相关协议。协议有效期为120天，于11月19日到期。同时，俄罗斯与联合国签署有关俄农产品出口的谅解备忘录，以确保俄粮食和化肥畅通无阻地进入世界市场。11月17日，俄外交部发表声明说，在各方无异议的情况下，俄罗斯与乌克兰农产品外运一揽子协议将延长120天。

普京10月提议，俄方可通过土耳其向欧洲供气，并在土耳其建设欧洲最大的天然气枢纽。埃尔多安随后表示同意，11月初，土耳其能源和自然资源部长登梅兹表示，土方已敲定天然气枢纽的选址，并与俄方启动相关谈判。

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