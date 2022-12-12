人民网曼谷12月12日电 （记者赵益普）由中国驻菲律宾大使馆、中国电影资料馆主办，菲律宾美加影院、菲律宾影视审查分级委员会协办的菲律宾中国电影节11日在菲律宾马尼拉开幕。本次电影节，菲律宾电影院线首次引入了高清数字电影格式（DCP）的中国电影。开幕式活动放映了中国科幻电影《流浪地球》。

菲律宾中国电影节12月11日举行开幕式。中国驻菲使馆供图

菲律宾影视审查分级委员会主席代表萨巴多表示，本次菲律宾中国电影节将带来理解中国文化和社会发展情况的视角，菲政府将一如既往地支持菲中两国影视领域交流与合作项目，推动两国影视行业蓬勃发展。

菲律宾电影发展委员会执行主任法布罗斯表示，电影是推动文化交流和民心相通的重要渠道。本次中国电影节展示的高水平影片，将为菲律宾认识中国、理解中国文化提供又一扇窗口，进一步密切菲中文化联系。

2021年，中国电影观影人次超11亿，银幕总数逾8.2万块，银幕总数和总票房均居全球首位。中国驻菲律宾大使黄溪连表示，电影是记录文明的主要媒介，也是世界人民文化交流的重要载体。本次中国电影节展映影片是新时代中国电影产业发展的生动缩影，各类优秀影片以广阔视角和丰富手段描绘中国社会，将为菲律宾观众带来一场视觉盛宴。

(责编：艾雯、杨牧)