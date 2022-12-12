新华社加拿大蒙特利尔12月10日电（记者郭爽 陈琛）世界自然保护联盟10日在加拿大蒙特利尔宣布，更新世界自然保护联盟绿色名录，黄果树风景名胜区、神农架国家公园等11处中国自然保护地入选。

这份在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议期间宣布的入选名单共包括18处自然保护地，其中中国11处，墨西哥3处，秘鲁2处，法国和赞比亚各1处。至此，世界自然保护联盟绿色名录上的自然保护地达77处。

12月10日，在加拿大蒙特利尔，中国自然保护地代表（右）获颁证书。新华社记者 任鹏飞 摄

本次入选的中国自然保护地分别为广州海珠国家湿地公园、湖南壶瓶山国家级自然保护区、黄果树风景名胜区、吉林长白山国家级自然保护区、陕西长青国家级自然保护区、钱江源国家公园、龙湾群国家森林公园、湖北七姊妹山国家级自然保护区、神农架国家公园、湖南八大公山国家级自然保护区和内蒙古大兴安岭汗马国家级自然保护区。其中，先前已入选绿色名录的陕西长青国家级自然保护区和龙湾群国家森林公园此次获得证书更新。

世界自然保护联盟高级官员詹姆斯·哈德卡斯尔当天接受记者采访时说，中国投资建设了数千个自然保护区，经验极其丰富，国际社会可以学习并分享、交流这些经验，共同获益。

世界自然保护联盟绿色名录是一项旨在成功保护自然的全球运动，会根据全球适用的严格标准对“管理有效、治理公平、对人类和自然产生长期积极影响”的自然保护地进行认证。

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