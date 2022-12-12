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“2020年后全球生物多样性框架”磋商取得积极进展

2022年12月12日08:50 | 来源：新华网
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新华社加拿大蒙特利尔12月10日电 当地时间10日，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）主席、中国生态环境部部长黄润秋在加拿大蒙特利尔主持召开COP15、《卡塔赫纳生物安全议定书》第十次缔约方大会、《名古屋议定书》第四次缔约方大会全体会议。会议听取各工作组的磋商进展汇报，对谈判进程进行第一次盘点，审议通过23项决定，约占会议全部决议的三分之一。

黄润秋指出，自大会开幕以来，大会各项议程全面铺开，在主席国、东道国、主席团和《生物多样性公约》秘书处的通力协作下，在工作组和各接触组主席、“主席之友”的带领下，各缔约方密集磋商，各利益攸关方全面参与，会议各项议程与“2020年后全球生物多样性框架”磋商取得积极进展。

黄润秋强调，达成兼具雄心与务实平衡的“框架”仍面临诸多挑战。他呼吁，各缔约方拿出勇气，充分展现最大的政治意愿和诚意；拿出智慧，本着最大的包容性，相向而行；拿出决心，为达成共同目标做出必要决断。希望各方在焦点议题中展示更充分的合作精神，推动大会取得全部预期成果。

来自193个国家以及国际机构、非政府组织、利益攸关方的代表约6000人参加会议。本次生物多样性大会7日开幕，将持续至19日，最重要的预期成果是达成“2020年后全球生物多样性框架”。

(责编：贾文婷、刘洁妍)

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