新华社北京12月11日电 《参考消息》11日登载美国《华尔街日报》网站报道《欧洲人削减开支，预示未来衰退》。文章摘要如下：

10月份，欧洲人大幅削减商品开支，这一迹象表明，在能源使用量开始增加时，高价格正在将该地区经济推向衰退。

今年早些时候，疫情期间累积的额外储蓄和不断下降的失业率帮助欧洲家庭抵消了这些较高的成本，从而支撑了经济增长。

10月份情况发生变化，因为每年10月通常是许多欧洲家庭有采暖需求的第一个月。今年，采暖成本高得多，家庭能源价格同比上涨41.5%。欧洲家庭减少了在其他商品上的支出。欧盟统计机构5日公布，10月欧元区零售额比9月下降1.8%。

标普全球公司5日公布的独立调查显示，消费者服务提供商受到支出减少影响。11月份，标普全球公司的欧元区服务业采购经理指数从10月份的48.6降至48.5，为21个月以来最低点。该指数低于50.0表明经济活动缩水。

家庭在商品和服务上的开支下降是欧元区经济可能已经在收缩的一个迹象。欧盟委员会上月预测，本季度和明年头三个月经济将萎缩，符合广泛使用的衰退定义。

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