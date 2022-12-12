万传军

它像一条钢铁巨龙，从中国云南的昆明蜿蜒而去，穿越磨盘山、哀牢山、无量山，跨过元江、阿墨江、把边江、澜沧江，最终延伸至老挝首都万象。它就是中老国际铁路，简称中老铁路，全长1035公里，由昆玉段、玉磨段、磨万段等3段组成，历时近11年建设，于2021年12月3日全线建成通车。

作为“一带一路”旗舰项目之一，中老铁路本着共商、共建、共享的原则，广泛惠及两国人民。据统计，在建设阶段，中老铁路就已带动老挝当地就业11万人次，帮助该国修建公路水渠近2000公里，带动当地原材料销售超过51亿元人民币。开通运行一年间，中老铁路累计发送旅客850万人次、累计运输货物1120万吨。

中老铁路按照国铁一级标准建设。中国铁建电气化局作为“四电”建设即通信系统建设、信号系统建设、电牵引供电系统建设和电力供电系统建设的主力军，全力参与工程建设和运营管理，不仅兑现了规则标准“软联通”承诺，而且把铁路建设与运营的技术和经验手把手教给老挝籍工作人员，为中老铁路建设、运营维护培养了一批高水平的当地技能人才，搭建起一座座“心联通”的中老友谊桥。

中老铁路工程刚开始动工时，中国铁建电气化局中老铁路磨万段工程项目部录用了26岁的老挝青年杨栽，虽然分配给他的主要任务是当司机，但是项目部房建工程师牛玉春发现杨栽勤奋好学、吃苦耐劳，于是就教他相关技术。有了老师的悉心教授和指导，再加上自己的不懈努力，杨栽逐渐学会了识图、用仪器，掌握了铁路勘察和建设等技术，迅速成长为铁路建设领域的专业技术人才。中老铁路开通后，杨栽成为运营骨干之一。

今年5月31日，杨栽凭借优异的表现获评第二届“丝路友好使者”。有关方面给他的评语中盛赞他充分发挥潜能，在绵延千里的中老铁路线上，书写着老挝青年奋发有为的精彩故事。今年10月31日，第四届“一带一路”百国印记短视频大赛结果出炉，记述杨栽在中老铁路建设和运营经历的短视频作品《走出大山》荣获大赛“社会公益奖”。这位老挝青年在中老铁路上的奋斗故事成为“一带一路”上广为传播的佳话。

万象调度中心是中老铁路磨万段的“大脑中枢”，也是“通信信号施工工艺样板工程”，以中国高铁质量标准为依托，集齐信号、通信、信息等系统集成打造而成，切实保障了铁路高质量、高水平运营。作为万象调度中心项目主要参与者，李春盛和唐文琦不仅致力于建设优质工程，而且“授之以渔”，把项目建设作为理论和实践“大课堂”，培养了以老挝籍青年龙兰为代表的当地人才，让中国高铁技术实实在在惠及老挝经济社会发展和当地广大民众。

党的二十大报告提出，“推动共建‘一带一路’高质量发展”“共建‘一带一路’成为深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台”。中国铁建电气化局将全面贯彻党的二十大精神，继续努力奋斗，为中老铁路安全、稳定、高效运行作出应有贡献，助力将其打造成“一带一路”典范之作，在海外把中国高铁故事讲得更生动、更精彩。

（作者为中国铁建电气化局集团党委书记、董事长）

(责编：贾文婷、刘洁妍)