本报记者 谢佳宁

加拿大银行（央行）12月7日宣布加息50个基点，将基准利率上调至4.25%。这是今年加拿大银行第七次加息。加央行同时宣布继续缩减资产负债表规模，以配合加息政策，进一步缓解通胀压力。该行表示，加拿大10月份通胀率保持在6.9%，核心通胀率保持在5%左右，许多加拿大人经常购买的商品和服务价格大幅上涨，短期通胀预期仍在上升。

居住在加拿大蒙特利尔市的加马赫·贝利斯勒是一位单亲妈妈，在一家公司担任项目经理并独自抚养两个孩子。为了能在蒙特利尔的维勒雷社区购买一套公寓，她已经储蓄了十几年。2021年以来房地产价格飙升，让她不得不暂缓这个计划。工作之余，她会收集自家和邻居家的空瓶子，不仅环保，还可以卖掉换一些零钱。贝利斯勒打趣说，她经常估算还需要卖掉多少空瓶子，才能实现自己的目标。“利率在上升，通货膨胀在增加，像我这样有稳定工作的人的生活水平都在降低，其他没有稳定工作和收入的人境遇会更糟。”贝利斯勒说。

在蒙特利尔的让·塔隆市场，来这里采购苹果、西红柿、西蓝花等果蔬的顾客络绎不绝，想办法买到更便宜的果蔬成为大家共同的目标。一名男子将自行车后座的篮子装满打折处理的苹果，并对朋友讲：“买到这么一筐打折水果，不虚此行。”

不仅在蒙特利尔，加拿大很多城市的食品价格都在上涨，民众不得不削减开支。一名餐饮服务商告诉记者：“一块黄油的价格已经涨到8美元，水果、蔬菜、鱼、肉等价格都在上涨。我正尝试对食谱进行调整，我们不想进入通胀这个怪圈。”

德勤加拿大公司近期发布的报告显示，受经济衰退和高通胀等因素影响，预计加拿大民众整体假日支出将下降17%，民众计划提早购物并搜寻优惠。26%的加拿大受访者表示，在购物狂欢节“黑色星期五”完成了假日购物，而去年这一比例为18%。加拿大皇家银行调查发现，到2023年，加拿大普通家庭的整体购买力可能会减少3000加元（1加元约合5.12元人民币）。

报告同时指出，假期支出的下降反映了加拿大民众面临的财务困境。41%的受访者表示，今年家庭财务状况有所恶化；76%的受访者表示，近期由于食品等价格上涨，他们对经济状况非常担忧。德勤加拿大公司合伙人兼全国零售咨询业务负责人马蒂·温特劳布称：“面对居高不下的物价，加拿大民众不得不减少开支，这并不常见。”

《 人民日报 》（ 2022年12月12日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)