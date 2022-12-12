本报记者 毕梦瀛

第三十四届巴西格拉马杜国际旅游博览会近日在巴西南部城市格拉马杜举行。作为拉美地区最重要的旅游博览会之一，本届展会吸引了全球2700多家展商参展，数量比去年增加近60%，约1.2万名旅游从业者参加了各项推介交流，同比增加56%。

在阿根廷展台，充满浓郁民族特色的展示吸引了不少参观者。阿根廷国家旅游局相关负责人索萨表示，巴西是阿根廷重要的旅游市场，两国在旅游领域的合作潜力巨大，“我们通过展会巩固伙伴关系，探索新的合作模式”。阿根廷一家旅行社的工作人员阿尔维斯手中提着6个不同的布袋，装满了其他国家和地区的旅游推广宣传册。阿尔维斯表示：“不同国家的从业者通过展会形式，共同探讨促进旅游业发展新模式，分享产品、交流创意，给人启发。”

展会上，一些国家推介了各自促进旅游业发展的相关举措。乌拉圭国家旅游局局长鲍迪安介绍，今年上半年，有超过90万外国人入境乌拉圭，为该国带来6.5亿美元的收入。乌拉圭正通过提升在乌旅游体验、优惠退税等措施，提高旅游业发展水平。科特迪瓦驻巴西大使迪亚穆特内也为本国旅游做起了代言。迪亚穆特内告诉本报记者，位于非洲西部的科特迪瓦拥有美丽的沙滩、良好的生态和文化等旅游资源。此外，科特迪瓦民族众多，文化多元，包容性强。该国在发展旅游业过程中，注重将自然风光与民族文化相结合，打造独具特色的旅游产品。

东道主巴西展示了在国内推广的乡村游产品。甘蔗酒卡莎萨、咖啡、蜂蜜以及各类手工艺品琳琅满目。在“体验巴西乡村”展台，参观者一边品尝，一边聆听工作人员讲述产品背后的故事。据介绍，“体验巴西乡村”项目由巴西旅游部和农业部于2020年联合发起，旨在促进该国农村地区的旅游业发展。游客可以深入农户，体验特色的农产品和田园风情，享受不一样的旅游体验。该项目在丰富巴西国内旅游产品的同时，促进了乡村经济发展。

为增加乡村游的吸引力，该项目还面向全国各地公开征集有特色的乡村旅游线路和方案，农业、旅游部门与高校合作，对农村地区的手工艺人、餐饮住宿从业人员等进行规范化培训，并为不同地区量身定制旅游产品，制作标识，形成特色，避免千篇一律。展台工作人员丹妮拉向记者表示，该项目为巴西乡村文化与旅游市场的融合搭建了桥梁，提升民众对当地文化重要性的认识，在发展中实现文化传承。

（本报巴西格拉马杜电）

《 人民日报 》（ 2022年12月12日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)