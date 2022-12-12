本报记者 刘玲玲

国际能源署近日发布的《2022年世界能源展望》报告显示，随着越来越多国家开始加速能源转型，全球清洁能源产业进入一个快速发展期，2022年可再生能源发电量有望增长20%。得益于风能、太阳能等清洁能源发电量增长，今年全球二氧化碳排放量增幅有望从2021年的4%下降至1%。

报告还指出，当前多国遭遇的能源危机虽然在短期内增加了对化石燃料的需求，但从长期来看，新能源尤其是清洁能源仍是解决人类能源问题的关键。预计从现在到2030年，全球能源需求每年将增长约1%，增量几乎全部由可再生能源填补。化石能源在全球能源结构中占比或将从目前的80%下降至2030年的75%，到2050年下降至60%左右。

当前，越来越多国家和地区制定了可再生能源发展目标及规划，加速能源转型。根据法国政府计划，到2030年，法国可再生能源发电占比将提升至40%；到2050年，法国太阳能发电装机容量将增加10倍，并建成50个海上风电场。日本最新版能源基本计划提出，2030年可再生能源发电占比将提高到36%至38%。埃及《2035年综合可持续能源战略》提出，到2035年光伏发电装机容量达43吉瓦。报告预计，未来5年，欧洲地区可再生能源新增装机容量有望达到上一个5年期增量的两倍，中国增量将占全球增量近一半。

“各国政府积极推动落实可再生能源政策规划，加快了能源经济的结构性变化。”国际能源署执行董事法提赫·比罗尔说。此外，包括电池、太阳能光伏和电解槽在内的一些关键设备和技术的供应链正在快速扩张，可再生能源发展也因此提速。以太阳能发电为例，太阳能电池板价格在过去10年间下降了80%，已成为经济实惠的发电技术，在2021年为全球提供了超过3%的发电量。国际能源署预计到2030年全球新增光伏装机容量将达到650吉瓦。

清洁能源产业蓬勃发展，将带来大量就业机会，促进经济增长。国际可再生能源署发布的《可再生能源与就业：2022年回顾》报告显示，2021年全球与可再生能源相关工作岗位达到1270万个，一年内增加了70万个。到2030年，全球清洁能源年投资额有望超过2万亿美元，相比目前提高50%以上，有望创造更多的就业和投资机会。

法提赫·比罗尔呼吁各国采取更有力的政策加大可再生能源投资，力争在2050年实现全球二氧化碳净零排放的目标。他表示：“当前全球正处于能源转型的关键阶段，各国采取的应对措施将开启全球能源产业更清洁、更实惠和更安全的新篇章。”

（本报巴黎电）

《 人民日报 》（ 2022年12月12日 16 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)