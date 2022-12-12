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首届全球数字贸易博览会在杭州开幕

2022年12月12日07:41 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报杭州12月11日电  （记者窦皓）12月11日，以“数字贸易  商通全球”为主题的首届全球数字贸易博览会（以下简称“数贸会”）在浙江杭州开幕。来自爱尔兰、比利时、新加坡等50多个国家和地区的国际组织、企业受邀参会，将围绕全球数字贸易热点议题共同商讨，推动数字经济开放合作进入快车道。

　　据介绍，本届数贸会汇聚境内外800余家数字贸易企业，全面展示数字产品、数字技术、数字服务和数字平台的新趋势、新技术、新场景。数字文旅元宇宙、3D数字分身体验舱等一批数字贸易领域先进技术和产品纷纷亮相。

　　本届数贸会还将举办之江数字贸易论坛主论坛、DEPA与数字经济合作高峰论坛、世界直播电商大会等一系列高层次论坛会议。展会期间还将采用多种形式签约一批重大项目，开展全球数字贸易博览会先锋奖（DT奖）活动，并发布“2022全球数字贸易行业企业Top100评选”、《2022数字贸易企业百强榜》、《中国数字贸易发展报告（2021）》等成果。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月12日 06 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

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