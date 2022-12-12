本报上海12月11日电 （记者曹玲娟）首届上海合作组织国际和平妇幼健康发展论坛日前在上海举行。论坛由国家卫生健康委员会和上海市人民政府指导，上海合作组织睦邻友好合作委员会和中国福利会共同主办。

中国福利会主席王家瑞在视频致辞中指出，本次论坛以促进妇幼健康发展为宗旨，是中国福利会弘扬妇幼事业、促进国际交流合作的又一具体举措。他表示，中国福利会愿与中外合作机构一道，以妇幼健康的共同目标为引领，搭建沟通合作桥梁，为妇女儿童创造更多福祉，共建亚欧大陆美好家园。

在论坛开幕式上，上合组织睦委会、俄罗斯儿童基金会、中国医院协会、首都医科大学北京儿童医院共同宣布成立上合组织国家小儿脑瘫康复培训班，将以远程医疗等形式为上合组织国家脑瘫患儿提供康复咨询和相关培训。

开幕式同时发布《中方关于促进上海合作组织妇幼健康合作的倡议（上海）》，提出开展妇幼健康治理策略互鉴、加强妇幼健康医疗技术交流、开展妇女儿童重大健康问题研究合作、搭建妇幼健康产业联盟、建立妇幼健康帮扶基金等5项倡议。

《 人民日报 》（ 2022年12月12日 06 版）

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