本报记者 管克江 沈小晓

12月7日至10日，习近平主席出席首届中国—阿拉伯国家峰会、首届中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问。沙中商务理事会主席、沙特阿吉兰兄弟控股集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰在接受本报记者采访时表示：“习近平主席此访具有重要里程碑意义，将引领阿中、海中、沙中友好合作迈上新台阶。”

阿吉兰表示，阿拉伯国家同中国有着悠久的友好交往历史。近年来，在双方共同努力下，各领域务实合作日益深入，阿中关系处于历史最好时期。习近平主席访问期间，阿中、海中、沙中领导人达成众多共识，阿中签署和达成了多项合作文件。“下一步，我们应当把这些共识落到实处，让合作成果切实惠及双方民众。”阿吉兰说。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界进入新的动荡变革期。阿吉兰认为，没有哪个国家和地区能离开其他国家和地区的支持而独自发展。新冠肺炎疫情反复延宕，经济全球化遭遇逆风，世界经济面临衰退风险。各国应当把发展置于国际议程中心位置，致力于加强合作、促进疫后经济复苏。

“中国提出共建‘一带一路’倡议、全球发展倡议等，推动各方聚焦发展、实现共同发展。”阿吉兰认为，中方倡议为应对当前世界面临的风险和挑战提供了方案，为促进世界和平稳定与发展繁荣指明了路径。沙特“2030愿景”同共建“一带一路”倡议的深度对接，将推动两国各领域合作取得更多成果。他说，许多中资企业积极参与到沙特的大型基础设施建设中，为沙特的经济发展作出了重要贡献。

阿吉兰长期关注中国，致力于促进沙特与中国的经贸合作。上世纪90年代，中沙两国正式建立外交关系后不久，阿吉兰便来到中国从事贸易活动，开拓商机。阿吉兰兄弟控股集团如今是沙特在华规模最大的民营企业之一。随着两国经贸往来日益密切，集团2017年以来在北京、上海、深圳和香港设立了4个投资办公室。

阿吉兰表示，这些年来中国取得的进步有目共睹。中国积极营造稳定公平透明可预期的营商环境，世界充分感受到中国不断扩大开放的决心。中国坚持高水平对外开放，加快构建新发展格局，将为世界提供更多发展机遇。

阿吉兰十分赞同中方提出的推动建设开放型世界经济。他表示，建设开放型世界经济有利于推动各经济体之间的良性互动，消除货物、服务等贸易壁垒。“中国为世界各国提供了越来越多的市场、投资和增长机遇。”他期待未来与更多中国企业合作，共同挖掘沙中双边经贸合作机遇与潜力。

在首届中阿峰会期间，阿吉兰兄弟控股集团宣布与十多家中国合作伙伴签署了总额近600亿元人民币的协议。阿吉兰表示，目前，中国企业在5G、人工智能、大数据、生物科技、金融科技和自动化等领域拥有世界领先的技术、服务和产品。“我们期待沙中加强发展战略对接，进一步打造两国能源、经贸、高技术等领域高水平合作格局。”

阿吉兰表示，在沙中两国领导人战略引领下，沙中全面战略伙伴关系驶入“快车道”，不断向更高水平迈进，“我坚信，沙中友好合作前景广阔”。

《 人民日报 》（ 2022年12月12日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)