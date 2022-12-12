首届中阿峰会不仅是中阿关系发展史上的里程碑，也具有超越双边和地区范畴的重大国际意义和深远历史影响

当地时间12月9日下午，首届中国—阿拉伯国家峰会在沙特阿拉伯首都利雅得举行。习近平主席出席峰会并发表主旨讲话，提炼跨越千年、历久弥坚的中阿友好精神，提出构建更加紧密的中阿命运共同体并规划了前进路径，宣布中方将同阿方一道推进“八大共同行动”，对新时代中阿关系发展做出了顶层设计，顺应双方共同意愿和需要，得到与会各方领导人的积极热烈响应。

习近平主席指出：“中国和阿拉伯国家友好交往源远流长，在丝绸古道中相知相交，在民族解放斗争中患难与共，在经济全球化浪潮中合作共赢，在国际风云变幻中坚守道义，凝聚成‘守望相助、平等互利、包容互鉴’的中阿友好精神。”守望相助是中阿友好的鲜明特征。无论国际风云如何变幻，中阿始终彼此信任，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，中阿全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系牢不可破。平等互利是中阿友好的不竭动力。中阿坚持互利共赢，在中阿合作论坛框架内建立17项合作机制，经贸合作硕果累累，共建“一带一路”惠及双方近20亿人民，树立了南南合作典范。包容互鉴是中阿友好的价值取向。双方在“文明冲突”的鼓噪中守正不移，共同倡导文明对话，反对文明歧视，守护世界文明多样性，为推动人类文明进步作出重要贡献。中阿友好精神是中阿双方共同的宝贵精神财富，为中阿战略伙伴关系继往开来、实现新的发展提供重要指引。

当前，世界进入新的动荡变革期，中国和阿拉伯国家面临相似的历史机遇和挑战，双方加强团结合作的时代价值和现实意义变得更加突出。习近平主席在主旨讲话中强调：要坚持独立自主，维护共同利益；聚焦经济发展，促进合作共赢；维护地区和平，实现共同安全；加强文明交流，增进理解信任。习近平主席宣布，作为构建中阿命运共同体和落实《中阿全面合作规划纲要》的第一步，未来3到5年，中方愿同阿方一道，推进“八大共同行动”，涵盖支持发展、粮食安全、卫生健康、绿色创新、能源安全、文明对话、青年成才、安全稳定等8个领域。与会各方领导人表示，阿中友好关系建立在相互尊重、平等合作、互利共赢的基础上，阿方高度重视中国取得的伟大发展成就和在国际上发挥的重要作用，深化阿中战略伙伴关系，有利于更好实现公平正义、维护世界和平与发展，有利于实现阿中人民共同诉求。

首届中阿峰会不仅是中阿关系发展史上的里程碑，也具有超越双边和地区范畴的重大国际意义和深远历史影响。中阿双方发表《首届中阿峰会利雅得宣言》，一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体，加强中阿团结协作，助力各自民族复兴，促进地区和平发展，维护国际公平正义，为构建人类命运共同体贡献力量。双方决心就涉及彼此核心利益和重大关切的问题保持政治磋商和相互支持，在各类国际场合就共同关心的国际问题加强团结。《首届中阿峰会利雅得宣言》在涉台、涉港、涉疆等问题上强调坚持一个中国原则、支持中国的立场和关切，并充分吸纳共建“一带一路”、全球发展倡议、全球安全倡议、弘扬全人类共同价值等中方重大倡议主张。峰会发表《中华人民共和国和阿拉伯国家全面合作规划纲要》和《深化面向和平与发展的中阿战略伙伴关系文件》。峰会达成的丰硕成果汇聚了中阿在双方关系发展以及重大地区和国际问题上的战略共识，展现了双方加强团结协作、维护多边主义的责任担当。

伟大事业始于梦想、成于实干。展望未来，中阿双方弘扬中阿友好精神，携手构建面向新时代的中阿命运共同体，一定能开创中阿关系更加辉煌灿烂的明天，为双方人民带来更多福祉，为人类维护和平、促进发展、坚守正义、追求进步注入巨大积极能量。

《 人民日报 》（ 2022年12月12日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)