本报记者 周 輖

在首届中国—阿拉伯国家峰会上，习近平主席提出构建更加紧密的中阿命运共同体，强调双方要聚焦经济发展，促进合作共赢。在首届中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会上，习近平主席强调中海要做共谋发展的伙伴。共享机遇、共谋发展的观点真诚务实、掷地有声，为更好造福中阿、中海人民，更好实现共同发展和繁荣作出新的指引。

“为双方贸易往来和经济发展注入新动力”

尼罗河三角洲的一座座果园里，饱满金黄的鲜橙挂满枝头，等待采摘。“中国巨大的消费市场给我们带来发展机遇，我们公司出口到中国的橙子越来越多。”埃及“果链”鲜果公司负责人马哈茂德说。随着非洲输华农产品“绿色通道”的设立，现在只需要20多天，鲜美的埃及橙就可通过海路运到中国。埃及橙2015年进入中国市场以来，中国已成为其主要出口目的地之一。得益于中国国际进口博览会、中阿博览会等合作平台，突尼斯橄榄油、黎巴嫩巧克力、叙利亚手工皂等优质阿拉伯国家产品受到中国消费者的欢迎，销量逐年增长。

在阿联酋杰贝阿里自贸区，中国建材国际阿联酋公司的迪拜海外仓一片繁忙：仓内，一份份分拣打包完毕的货物整装待发；仓外，运送货物的车辆有序往来穿梭……总面积约5.2万平方米的迪拜海外仓2013年正式投入运营，入驻企业产品涉及建材、机械设备等，营销网络覆盖中东北非10多个国家，配送时效更快，成本更低……杰贝阿里自贸区是中国和海湾阿拉伯国家共谋发展的一个缩影。近年来，围绕跨境电商合作和通信网络建设等，中海双方实施了多个数字经济合作项目，便利了双方贸易投资。

10年来，中阿、中海经贸合作不断迈上新台阶。中国目前是阿拉伯国家的最大贸易伙伴，长期保持海合会第一大贸易伙伴地位。2021年，中阿贸易额达到3303亿美元，比10年前增长1.5倍。今年前三季度，中阿贸易额达3192.95亿美元，同比增长35.28%，接近2021年全年水平。

“与中国伙伴不断加强经贸合作，有助于实现阿拉伯国家和中国的共同发展，也能推动阿拉伯国家经济一体化。”伊拉克总理苏达尼表示，“除了与中国加强经贸合作外，伊拉克还希望在消除贫困、经济改革、防治沙漠化和应对气候变化等诸多领域借鉴中国的成功经验。”

科威特《阿拉伯人》报总编法沃兹·巴哈尔说：“海合会国家与中国的合作模式不断发展完善，相信首届海中峰会的举办将为双方贸易往来和经济发展注入新动力。”

“共建‘一带一路’带来的是稳定繁荣”

习近平主席指出，中阿要加强发展战略对接，高质量共建“一带一路”；中海要发挥互补优势，培育发展动能。

在突尼斯第二大城市斯法克斯西南部约10公里处，一座淡黄色建筑格外引人注目，这是由中国政府援建的突尼斯综合医院。医院总建筑面积2.6万多平方米，拥有246张床位，是迄今中国对突尼斯援助的最大规模项目。医院建成移交后，极大改善了当地医疗条件。

在科威特西北部杰赫拉省，曾经大片的荒芜沙漠逐渐成为热闹的住宅区。由中国能建葛洲坝集团承建的科威特穆特拉住房基础设施建设项目，为约30平方公里、8个社区提供了道路、变电站、供水管网等配套基础设施，可解决40万居民的居住问题，今年7月向科方全部移交完成。“感谢中国企业在疫情期间的坚守和付出，为我们打造了优良的居住环境。”当地居民哈利德说。

在基础设施建设领域，中阿合作建设卡塔尔卢塞尔球场、科威特中央银行新总部大楼、苏丹麦洛维大坝、罗赛雷斯大坝加高、上阿特巴拉水利枢纽等，都已成为中阿友好的新见证。

埃及前总理伊萨姆·沙拉夫表示，共建“一带一路”顺应时代潮流，符合发展规律，受到阿拉伯国家的广泛欢迎。在共建“一带一路”框架下，阿中绿色丝绸之路、健康丝绸之路、数字丝绸之路等合作方兴未艾，将推动双方实现互利共赢。

“沙特和其他阿拉伯国家都深刻意识到，共建‘一带一路’带来的是稳定繁荣。”沙特《祖国报》专栏作家贾迈勒·阿比里德对本报记者说，阿中、海中友好合作始终建立在平等互利的基础之上，习近平主席此次中东之旅必定引导双方发展战略更深入对接，进一步推动双方合作。

“进一步激发双方的合作潜能”

习近平主席提出，未来3到5年，中方愿同阿方一道，推进“八大共同行动”，涵盖支持发展、粮食安全、卫生健康、绿色创新、能源安全、文明对话、青年成才、安全稳定等8个领域。

约旦工贸部政策研究室主任巴沙尔·贾比尔表示，习近平主席的讲话“将进一步激发双方的合作潜能，拓展在基础设施建设、能源、农业、卫生健康、绿色创新等领域的优势互补，实现共同进步”。

在第五届进博会上，阿联酋国家展台展出的中国与阿联酋联合生产的新冠疫苗样品吸引了不少参观者。新冠肺炎疫情发生以来，中阿、中海风雨同舟、守望相助，在疫苗研用、联防联控、经验共享、医疗药品等方面高效合作，为全球抗疫合作树立典范，成为中阿、中海命运与共的生动写照。阿联酋新冠肺炎国家临床委员会主席纳瓦勒·阿卡比表示，阿中携手抗疫是双方友好交往的又一生动体现，习近平主席提出的全球发展倡议聚焦民生改善、提升个人福祉，未来阿联酋愿继续在健康卫生领域与中国加强合作。

“中国农业专家来到毛里塔尼亚，克服高温、沙尘暴等重重困难，不断摸索，实现了撒哈拉沙漠紫花苜蓿、高丹草等饲草料作物规模化种植。还通过胚胎移植等技术，改善了当地的奶牛品种。”中国援毛里塔尼亚畜牧业技术示范中心助理穆赫塔尔·穆罕默德说，中国技术带来的改变，让毛塔政府和人民看到了现代畜牧业技术的巨大优势。超过千名当地农民经过培训，将中国技术使用到生产中，饲草料、牲畜的生长状况喜人，大家的收入也越来越高，日子越过越好，“我们期待学习更多的中国技术”。

2019年，由中吉共建的吉布提鲁班工坊开设铁道类和商贸类4个专业，填补了吉布提高职教育的空白。今年底，首批24名学生毕业后全部进入亚吉铁路工作。2013年以来，中国已为阿拉伯国家培训各类人才2.5万名，向阿拉伯国家提供约1.1万个政府奖学金名额。

“人才培养是实现发展的不竭动力，‘八大共同行动’包含青年成才内容，阿中青少年交流、高校合作等有了新的指导。相信将会有更多青年参与到阿中、海中友好合作中来。”摩洛哥非洲中国合作与发展协会主席纳赛尔·布希巴说，“在发展的道路上，阿中两国人民彼此信任，结下了深厚的兄弟情谊。在实现民族振兴梦想的事业中，我们将继续携手前进，创造更加美好的未来。”

《 人民日报 》（ 2022年12月12日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)