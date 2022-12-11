新华社北京12月11日电（国际观察）权力与金钱的游戏——起底美国官员内幕交易

新华社记者宋盈 孙丁 熊茂伶

美国媒体近期调查发现，2019至2021年间，至少有97名国会议员在其个人或直系亲属出售股票、债券或其他金融资产时，涉嫌利用其在国会工作中得到的内幕信息。美国国会众议院议长佩洛西夫妇的投资回报率甚至超过知名投资人沃伦·巴菲特，被称为驰骋国会山与华尔街的新一代“股神”。

美国政客“点石成金”的背后，是利用内幕交易中饱私囊的黑暗勾当。这再次证明，美国的“金钱政治”不仅意味着“政治离不开金钱”，也意味着一些人“从政就是为了金钱”。

物必先腐，而后虫生。从国会到政府，乃至法院、美联储等机构，美国官员内幕交易花样百出且鲜受惩处，这几乎已成为公开的秘密，而现有制度却对此毫无办法。

从政成“投资战略”

据美国《纽约时报》调查，涉嫌内幕交易的议员占美国国会议员总数的约五分之一，其中共和党49人、民主党47人、独立国会议员1人。从涉案人数看，两党可谓不分伯仲。

一些议员宣称，投资决定是由配偶或股票经纪人独立作出。但该调查显示，不少议员或其家庭的股票交易领域与其工作颇有相关性：共和党籍众议员里克·艾伦是推动处方药定价法案的众议院教育和劳工委员会成员，买卖医药公司股票；众议院金融服务委员会的民主党籍众议员辛迪·阿克斯恩，购买银行股票；力推可再生能源相关立法的民主党籍众议员阿兰·洛温塔尔，其家人2019年至2021年间97次买卖太阳能企业股票……

有些股票交易时间点也很“微妙”。例如，根据《纽约时报》报道，民主党籍众议员凯瑟琳·克拉克所在的众议院拨款委员会负责包括公共卫生领域在内的各种拨款，其丈夫2020年在医疗公司豪洛捷从美国卫生与公众服务部和国防部获取1.19亿美元合同的一周前两次买入该公司股票，并在相关消息宣布数天后卖出。同样在2020年，共和党籍众议员迈克·凯利的办公室得知美国商务部将启动一项有利于美国克利夫兰-克利夫斯矿业公司的关税调查，在正式消息公布前，其妻子已经买入了该公司股票。

与上述这些议员相比，佩洛西“资历”更深、“功力”更高。据《国会山》日报网站等多家美国媒体报道，她丈夫保罗·佩洛西近年来成为美国股市“风云人物”，尤其是一些精准“踩点”的操作，被美国民众调侃为“股神附体”。2019年至2021年间，保罗·佩洛西交易了价值2500万至8100万美元的股票及其他金融资产。据披露，佩洛西夫妇2021年投资回报率超过50%，远超同期巴菲特26%的投资回报率。

看到这些国会议员及其家属赚钱如此容易，“华盛顿公民责任与道德组织”网站发文讽刺说，当美国国会议员看来是“相当出色的投资战略”。

权力被用来自肥

与国会议员这些政治官僚相比，美国政府官员、联邦法官、美联储官员等技术官僚炒股敛财的本事也不遑多让。

美国《华尔街日报》今年10月一项调查披露，数千名美国行政官员报告持有或交易的股票，会因这些人所在机构的决策而出现涨跌。包括美国商务部、财政部在内的多个政府机构的2600多名官员承认，他们在进行股票投资时，相关公司在游说他们所在部门以获得优惠政策。这一数字相当于超过五分之一的联邦政府高级雇员。

法官们同样深谙此道。《华尔街日报》2021年9月公布的另一项调查显示，从2010年到2018年，有131名联邦法官在审理685起案件时，涉及自己或家人持有股票的公司，却没有采取回避措施。

掌握货币政策决策权的美联储更是近水楼台先得月。据《纽约时报》披露，2020年2月，时任美联储副主席理查德·克拉里达卖出一只股票基金，当时金融市场正因新冠疫情影响大幅下跌。而就在美联储宣布救市措施的前一天，克拉里达又买回了这只基金。

另据路透社报道，2021年，美联储竭力稳定市场之际，美联储下属地区储备银行的一些高层官员却在一边参与货币政策决策，一边进行股票和债券交易——达拉斯联邦储备银行行长罗伯特·卡普兰在股市投资数百万美元，波士顿联邦储备银行行长埃里克·罗森格伦投资房地产信托基金，而这些股票和债券至少会间接受到美联储政策影响。手握金融大权的美联储高官如此热衷金融投资，既当“裁判员”又当“运动员”，引发美国民众对其道德操守的质疑。彭博社称之为美联储多年来“最尴尬的道德丑闻”。

正如美国“公开的秘密”网站所言，当美国官员们在公共和私营领域的“旋转门”进进出出时，相伴的是特权、机会以及金钱。

腐败者逍遥法外

面对层出不穷的内幕交易丑闻，美国虽然早就出台了相关法律和监管措施，但至今收效甚微，而负责立法的美国国会议员更是长期居于“法外之地”。

例如，美国在2012年出台《停止利用国会消息交易法案》（简称《股票法》），禁止国会议员和工作人员靠“履职过程中获得的非公开信息谋取个人利益”，并要求国会议员本人及配偶买卖超过1000美元的股票、债券等金融产品应在45天内提交报告。然而，首次违反报告时间规定的处罚仅为200美元罚款。有专家指出，该法惩罚力度过轻，且没有严格执行机制，因此形同虚设。据美国商业内幕网站统计, 仅在2020年至2021年间，就有57名国会议员违反《股票法》的报告规定，但没有任何一名议员因此被起诉。

美国检察部门往往对内幕交易“不作为”。2020年初，包括时任美国国会参议院情报委员会主席理查德·伯尔在内的多名联邦参议员在美国股市因新冠疫情蔓延而暴跌前抛出股票，引发美国舆论广泛批评。据美国消费者新闻与商业频道报道，美国司法部在经过调查后决定不起诉伯尔，但没有向公众解释缘由。报道说，“通常情况下，美司法部不解释不起诉的原因”。

福克斯新闻频道网站公布的民调结果显示，70%的美国受访者认为，应禁止现任议员及其直系亲属、工作人员进行股票交易。但不少高官对此表示反对，佩洛西就是其中之一。她曾在面对记者质问时宣称，美国是“自由市场经济”，国会议员都应该能参与金融交易。在这一问题上，民主、共和两党罕见地“意见一致”。根据《华尔街日报》报道，国会参议院少数党领袖、共和党人麦康奈尔也曾表示，他投资共同基金，并建议同事也这样做。

截至今年4月，美国国会内部有多项提案，号称要限制议员进行股票交易。然而，就如美国《华盛顿邮报》所言，国会监督他人往往比监督自己更积极，议员们难以在这个问题上达成一致。福克斯新闻频道主持人史蒂夫·希尔顿说，大多数政策，特别是大多数与企业有利害关系的法规都是在国会的各种委员会中制定的，“但这些委员会却不受审查。一切都那么腐败”。曾在小布什政府担任白宫法律道德顾问的理查德·佩因特指出，两党在议员内幕交易问题上都表现得很虚伪，双方“都难辞其咎”。

逍遥法外的腐败，深入骨髓的堕落，让美国政治千疮百孔、丧失民心。

“美国思想者”网站近期一篇专栏文章指出，民调显示，美国权力三大分支的支持率均创下历史新低：最高法院为25%，白宫为23%，而国会仅有7%。近80%的美国公民认为，自己生活在“双标”的司法体系下，法律只适用于某些人。作者杰伊·舒尔克哀叹，美国正在变成无法无天的社会。

(责编：苏缨翔、吴成良)