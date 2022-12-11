第五届中亚专家论坛会议现场。人民网记者 周翰博摄

人民网阿什哈巴德12月11日电 （记者周翰博）12月10日，第五届中亚专家论坛在土库曼斯坦首都阿什哈巴德举行。本次论坛聚焦中亚地区气候变化、水资源利用、粮食与网络信息安全。联合国代表以及中亚五国智库学者、政府官员、土外交部国际关系学院师生、各国驻土外交官参加当天活动。

论坛期间，与会嘉宾围绕不同主题依次发言，并展开讨论。各国专家普遍认为，全球气候变化与疫情、地缘政治因素相互叠加，进一步加剧了中亚的水资源和粮食短缺问题。地区多个国家正面临食品价格大幅上涨的严峻挑战。呼吁中亚各国就气候变化、水资源利用、粮食危机等问题积极开展经验交流，加大资金和技术投入，消除各类壁垒，倡导更加环保的生活方式。

关于网络安全问题，专家一致认为，部分网站和社交媒体发布包含恐怖主义和极端主义思想的信息，对广大用户，特别是年轻人构成极大威胁。相关问题已经超越地区界限，成为全人类共同面对的现实问题，应当引起高度重视。建议地区各国从完善相关法律制度、培养网络技术人才、研发信息安全工具等方面入手，加大合作力度，共同维护网络空间信息安全。

中亚专家论坛首次会议于2018年10月在乌兹别克斯坦举行，此后每年一届，由地区各国轮流主办。

第五届中亚专家论坛与会人员合影。人民网记者 周翰博摄 第五届中亚专家论坛在土库曼斯坦举行。人民网记者 周翰博摄

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