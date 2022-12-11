人民网曼谷12月11日电 （记者孙广勇）为增进中老两国人文交流及两国人民友好交往，激发中文爱好者对中文学习的积极性和主动性，由中国驻琅勃拉邦总领事馆支持、老挝中国文化中心主办、老挝苏发努冯大学孔子学院承办的2022年“中国影像节”全球展映暨“首届中文歌曲唱响全城大赛”（北部赛区）于12月9日在老挝第二大城市琅勃拉邦成功举办。老挝团中央书记蒙赛、中国驻琅勃拉邦总领事李志工、老挝中国文化中心主任李医平、老挝苏发努冯大学常务副校长维拉和副校长苏立特出席活动并致辞、颁奖。老挝琅勃拉邦新闻文化旅游厅、外事厅、中资企业代表、华侨华人，北部八所华校及老挝苏发努冯大学师生代表共500余人参加了活动。

蒙赛在致辞中对此次活动予以高度评价。他说，本次活动通过带动和鼓励老挝青少年积极参与文化艺术活动和学习中文，促进了老中两国命运共同体关系深入发展，扩大了两国人民人文交流，增强了两国传统友谊。他代表老挝人民革命党青年团中央、老挝各民族青年对老挝中国文化中心、中国驻琅勃拉邦总领事馆、苏发努冯大学孔子学院以及参与此次筹备工作的单位表示高度的赞赏和衷心的感谢，并热切期望老挝中国文化中心未来继续组织有意义的活动。

李志工在致辞中对活动的顺利举办表示热烈祝贺。他说，中老友谊的未来在于青年之间的交流，期待老挝北部青少年学子们通过演唱中文歌曲，用歌声表达对中老友好合作的祝愿，并深化对中国的了解，将来做中老文化交流的使者、中老友谊的传承者、中老命运共同体的建设者。

当天上午，苏发努冯大学500余名师生代表齐聚在苏发努冯大学大礼堂，共同观看“中国影像节”全球展映的两部影片《中国脱贫攻坚》《好吃客之泉州》。下午，“首届中文歌曲唱响全城大赛”（北部赛区）决赛成功举办。

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