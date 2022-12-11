新华社悉尼12月11日电 专访：生物多样性对人类生存发展至关重要——访大堡礁管理局负责人波因纳

新华社记者郝亚琳 王琪

澳大利亚大堡礁海洋公园管理局主席伊恩·波因纳博士日前表示，生物多样性对于人类的生存和发展起着至关重要的作用，希望联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（COP15）第二阶段会议能推动国际社会采取行动，遏制生物多样性丧失。

波因纳在接受新华社记者书面专访时说，人类需要依靠生态系统提供的各项服务功能而生存，包括淡水、授粉、土壤的肥力和稳定性等，而生态系统的健康和恢复能力与生物多样性直接相关。如果因生物多样性丧失导致生态系统受损，同时考虑到全球不断增长的人口带来的需求上升，生态系统提供服务功能的能力就会大幅下降。

他表示，一个健康的自然生态系统有助于缓解气候变化。例如，森林、湿地以及红树林和海草床等海洋栖息地，在从大气中吸收二氧化碳方面都发挥着关键作用。因此，保护和恢复陆地和水域中的自然空间对于适应已经发生的气候变化至关重要。

“健康的生态系统与人类福祉息息相关，对于人类来说必不可少，是经济、就业和人类健康的基础。”波因纳说。

大堡礁是澳大利亚东北海岸外一系列珊瑚岛礁的总称。它全长约2300多公里，约占全球珊瑚礁生态系统的10%，是世界上最大的珊瑚礁群，也是地球上最复杂的自然生态系统之一。大堡礁海洋公园管理局数据显示，大堡礁生态系统内生活着种类繁多的生物，包括约600种珊瑚、100多种水母、约3000种软体动物、约500种蠕虫、1600多种鱼类、30多种鲸鱼和海豚。

1981年，大堡礁被联合国教科文组织列入世界遗产名录。澳大利亚联邦政府和昆士兰州政府于2015年共同出台《大堡礁2050长期可持续计划》，提出从生态系统健康、生态多样性、遗产、水质、社区益处、经济益处、治理7个方面保护和管理大堡礁。

为更好保护大堡礁，澳大利亚于1975年建立大堡礁海洋公园。该公园占地面积约34.4万平方公里，包括约3000个珊瑚礁、600个大陆性岛屿、300个珊瑚岩和150个近岸红树林岛屿。波因纳介绍说，大堡礁海洋公园管理局对大堡礁采取多用途分区管理方式，其中包括一个被称为“绿色区域”的禁止捕捞海洋保护区，约占整个海洋公园面积的三分之一。此外，管理局还通过立法、制定管理计划、与土著居民达成协议、实施许可证等做法进行管理，并开展一系列教育、科普和研究工作。

波因纳表示，COP15为国际社会进一步加强自然保护、遏制生物多样性丧失提供了机会。他期待COP15第二阶段会议达成“2020年后全球生物多样性框架”，为未来一个时期的保护工作设定目标和行动计划。

“我希望能看到（各方达成）一个足够雄心勃勃又务实可行的最终协议，在遏制自然系统退化方面做出切实改变。”波因纳说。

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